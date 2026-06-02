Trump-administrasjonen trekker seg fra kontroversielt milliardfond

Fungerende justisminister Todd Blanche kunngjør at Trump-administrasjonen ikke vil fortsette med et omstridt fond på 1,8 milliarder dollar som skal støtte personer som ble politisk forfulgt under Biden. Fondet har møtt kraftig kritikk og er midlertidig stoppet av en dommer.

Trump -administrasjonen har besluttet å trekke seg fra det kontroversielle fondet som var ment å støtte politiske allierte som president Donald Trump hevder ble urettmessig forfulgt av tidligere president Joe Biden .

Dette ble kunngjort av USAs fungerende justisminister Todd Blanche under en høring i Representantenes hus tirsdag. Blanche uttalte at administrasjonen ikke vil fortsette med planene om fondet, som allerede har blitt midlertidig stanset av en føderal dommer. Fondet, som var beregnet på omkring 1,8 milliarder amerikanske dollar (rundt 16,5 milliarder norske kroner), skulle ifølge Trump-indre kræsjere bruken av loven som et våpen mot politiske motstandere under Biden-administrasjonen.

Det var en del av et forlik i en sak hvor Trump har saksøkt skatteetaten og finansdepartementet - departement han selv er sjef over. Kritikken mot fondet har vært skarp, også fra flere republikanske kongressmedlemmer som har truet med å stemme mot det, blant annet ut av frykt for at midler kunne gå til personer involvert i Capitol-opptølet den 6. januar 2021.

Sikkertheten i fondets juridiske grunnlag har vært utfordret, og den midlertidige anrettelsen fra domstolen har suspendert alle utgifter inntil videre. Beslutningen om å trekke seg kommer etter betydelig politisk press og innebærer et tilbakeknikk for Trump-administrasjonens安排. Begivenheten understreker de fortsatte spenningene mellom den utøvende og den juridiske makt, samt de interne splittelsene innen republikanske leddfolk over strategien for å håndtere fortidige rettssaker.

Dette kan også være et signal til Kongressen om at adminstrasjonen ikke oppfatter seg som i stand til å møte motstand fra både demokratiske og republikanske kilder, og at prioriteringen nå er å unngå ytterligere konstitusjonelle konflikter. Fondet hadde som formål å skape en mekanisme for kompensasjon til dem som ble rammet av "politisk forfølgelse", et begrep Trump har brukt om flere av de rettslige tiltakene rettet mot ham selv og hans støttespillere.

Med denne tilbaketrekkingen ser det ut til at administrasjonen erkjenner at det kan være vanskelig å få gjennom et slikt initiativ, både juridisk og politisk. Den føderale dommerens midlertidige anrettelse var basert på argumenter om at fondet kunne strid mot grunnlovens skillet mellom makt og midler, noe som har skaptet usikkerhet rundt dens fremtid.

Repubikanerne som tidligere hadde støttet fondet har nå uttrykt bekymring for dens utforming og potensielle misbruk, særlig med tanke på hvem som kvalifiserer som"offer" for politisk forfølgelse. En av de største fryktene var at pengene kunne barene til deltakere i Capitol-opptøret, noe som ville ha skapt en direkte forbindelse mellom administrasjonen og en av de mest kontroversielle begivenhetene i nyere amerikansk historie.

Denne beslutningen kan også påvirke Trumps egne sikkerthetsstrategier, ettersom han fortsatt står overfor flere rettslige utfordringer på amerikansk og statlig plan. Hans søksmål mot skatte- og finansdepartementet har hittil vært en sentral del av hans forsvar mot pågående etterforskninger, men nå ser det ut til at denne spesifikke kanalen er lukket.

I møtet med Kongressen Blanche understreket at administrasjonen vil fortsette å jobbe for å sikre at alle amerikanske borgere får rettferdig behandling under loven, men at dette spesifikke verktøyet ikke er gjennomførbart. Dette kan tolkes som en forsiktig justering av retorikken fra initialene "alle må betale for deres handlinger" til en mer måtforenlig linje som unngår ytterligere provokasjon fra domstolene.

I neste omgang vil det være interessant å se om adminstrasjonen vil foreslå alternative måter å støtte dem den mener er urettmessig rammet, eller om dette innvilg en mer generell tilnærming til å redusere politiske polarisasjonen. Med mindre enn annen annen nyhet innenriks eller utenriks politikken trenger å dekkes, vil denne saken sannsynligvis ta mindre oppmerksomhet i de kommende ukene, medmindre nye detaljer om fondets struktur eller mottakere lekker.

Til tross for dette illustrerer den saken de komplekse maktspillene i Washington, der presidentskapets ønske om å belønne støttespillere må balanseres mot lovens krav og Kongressens kontrollfunksjon. Beslutningen er en seier for dem som advarte mot potensiell misbruk av offentlige midler, og et nederlag for de som så fondet som en nødvendig justering for tidligere administrasjons politikk.

I vår tids aldersalder av ekstrem splittelse, har denne saken vist at også innen republikanske leir er det grenser for hva som er politisk akseptabelt, selv når det gjelder støtte til den nåværende presidenten. Slike sider av amerikansk politikk er ofte oversettet i europeisk mediedekning, som ofte fokuserer på de store politiske konfliktene uten å se på de interne dilemmaene som former beslutningsprosesser.

I dette tilfellet, har den interne motstanden fra republikanske kongressmedlemmer vært avgjørende for at fondet skal trekkes tilbake, noe som viser at partidisciplin ikke alltid er given, spesielt ikke når det gjelder lovlighetsproblemer. Det er også verdt å merke seg at fungerende justisminister Blanche var tidligere en av Trumps advokater i den sivilrettslige rettssaken mot skatteetaten, og hans rolle i denne beslutningen har blitt spurt av kritikere som påpeker mulige interessekonflikter.

Han har avvist slike påstander og hevdet at hans tjeneste som fungerende justisminister er upartisk. Samtidig viser selve existensen av et slikt fond hvor en president myntet begrepet politisk forfølgelse til å retfædiggjøre kompensasjon, et skifte i hvordan offentlige ressurser kan brukes til å belønne politiske allierte. Dette kan sætte en presedens for fremtidige adminstrasjoner, både demokratiske og republikanske, om å etablere lignende mekanismer for å håndtere påståtte urettmessige handlinger fra tidligere ledere.

Den faktiske innpakkingen av fondet har alltid vært omstridt, ikke minst fordi det involverte direkte strafferettslige ontdragelser mot pågående saker der Trump selv er nevnt. I tillegg til rettsmessige utfordringer, har fondet også møtt motstand fra åpenbare etiske synspunkter: at skattebetalernes penger skal brukes til å kompensere personer som selv er under etterforskning eller tiltale for alvorlige forbrytelser, er et tema som har vært sterkt i det offentlige debatt.

Alt i alle, selv om saken nå ser ut til å være lukket, leverer den et viktig budskap om grenser for eksekutiv makt og rollen til Kongressen i å overvåke bruken av offentlige midler. Nye nyheter rundt dette temaet vil fortsatt være et viktig område for amerikansk politikk, spesielt med tanke på kommende valg og Trump-eventyr i rettssalen.

Denne saken har også vært dekket av internasjonale medier som har fulgt med i den amerikanske politiske uro, noe som understreker den globale interessen for hvordan verdens mektigste nasjon håndterer spørsmål om rettferdighet, maktbalanse og respekt for loven. Slike sider av amerikansk demokrati er avgjørende for å forstå de dybere strukturelle utfordringene som forener i en tidsalder av polarisering og mistillit til institusjoner.

Derfor er det ikke bare en lokal nyhet, men en hendelse med potensielle implikasjoner for demokratiske systemer overalt





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Fond Biden Justisminister Blanche Republikanere Capitol Rettssaker Kongress Skatt Finansdepartement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pence kritiserer Trump-fondet som kan gi penger til personer dømt etter Kongress-angrepetPence mener Trump-administrasjonen bør droppe fondet som kan gi penger til personer som mener de har blitt utsatt for politisk rettsforfølgelse. Pence mener Trump har forlatt den konservative agendaen og at partiet står ved et veiskille.

Read more »

Trump sender tilbake forslag med krav om endringer før avtale med IranPresident Trump har sendt tilbake et forslag i forhandlingene med Iran, og krever flere endringer, blant annet tydeligere atomvåpen‑spørsmål og åpning av Hormuz. Mediene rapporterer at forhandlingene går inn i en ny uke, men at muligheten for en avtale fortsatt er usikker. Trump har tidligere sagt at han vil fatte en endelig avgjørelse, men nå ønsker han ytterligere justeringer.

Read more »

Mette Fredriksen: – Grunnlag for å danne regjeringFungerende statsminister Mette Frederiksen bekrefter at hun mener det er grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark.

Read more »

Donald Trump's Mental Health Concerns and Existential ThreatDonald Trump has recently undergone a medical examination at Walter Reed Medical Center, but the details of the tests and results have not been disclosed. Several medical experts express concern for Trump's mental health and believe he poses an existential threat. Experts like John Gartner and Bandy X. Lee warn that Trump's behavior could indicate both dementia and antisocial personality disorder. The article also discusses the public's perception of Trump's mental acuity and physical condition, as well as the potential impact of his age on his presidency.

Read more »