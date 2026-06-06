Trump-administrasjonens AI-rådgiver forlater Det hvite hus

Sriram Krishnan, en sentral rådgiver innen kunstig intelligens for Trump-administrasjonen, forlater Det hvite hus for å starte en uavhengig organisasjon som skal påvirke teknologipolitikk.

Sriram Krishnan s avgang fra Det hvite hus vil sannsynligvis få stor innvirkning på Trump-administrasjonens håndtering av kunstig intelligens. Krishnan har spilt en sentral rolle i utviklingen av en presidentordre som begrenset delstatenes mulighet til å regulere AI.

Han har også vært en nær støttespiller for Elon Musk og har gitt råd til teknologimilliardæren under oppkjøpet av Twitter i 2022. Trump har flere ganger rost Krishnan offentlig for hans rolle i å fremme teknologien, særlig i lys av investoroptimisme rundt AI som har ført aksjemarkedet til historiske høyder. Krishnan har imidlertid ofte vært i konflikt med Trumps støttespillere i spørsmål om restriktiv tilnærming til AI. Det er uklart hva Krishnans avgang vil bety for fremtidens AI-politikk i USA





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Sriram Krishnan Det Hvite Hus Kunstig Intelligens AI-Politikk Trump-Administrasjonen

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