Trump advarer Iran og eksilprinsen er skeptisk til fredsforhandlinger

Melania Trump tjener på film, Trumps popularitet synker, og eksilprinsen Reza Pahlavi advarer mot fredsforhandlinger med Iran.

Filmen ble kjøpt av Amazon, som betalte svimlende 40 millioner dollar, tilsvarende nesten 400 millioner kroner, for dokumentaren. I tillegg skal de ha brukt 35 millioner dollar, omtrent 350 millioner kroner, på PR-kampanjen til filmen. Av dette skal 28 millioner dollar ha gått til Melania Trump personlig, ifølge en kilde. Dette kommer samtidig som filmen gikk dårlig på kino, selv om den likevel tjente inn rundt 67 millioner kroner den første helgen.

Kilder tett på prosjektet antyder at salget av kinobilletter ikke levde opp til forventningene, men at den enorme PR-kampanjen bidro til å generere interesse og diskusjon rundt filmen. Førstedamens tall speiler ektemannens, som også har nådd rekordlave nivåer de siste ukene.\En CNN/SSRS-måling viser at 31 prosent av amerikanerne mener president Donald Trump håndterer USAs økonomi godt. Dette er det laveste tallet Trump har blitt målt til i løpet av sine to presidentperioder. Målingen reflekterer en bredere bekymring for økonomisk stabilitet og den politiske situasjonen i landet. Analytikere peker på en rekke faktorer som bidrar til den negative utviklingen, inkludert inflasjon, renter og geopolitisk usikkerhet. Presidentens popularitet ser ut til å synke parallelt med økonomiske utfordringer. Dette kan ha implikasjoner for kommende valg og den politiske dynamikken i USA.\Irans «eksilprins» Reza Pahlavi uttrykker skepsis til de forestående fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Han tror ikke forhandlingene vil føre fram. Pahlavi, sønn av Irans siste sjah, lever i eksil i USA og er en fremtredende kritiker av det iranske regimet. Han omtales av iranske monarkister som kronprins og har posisjonert seg for å bli en mulig overgangsleder dersom regimet skulle falle. I et intervju med SVT uttrykker han sterk kritikk av fredssamtalene og mener at en eventuell avtale vil utnyttes av regimet i Teheran for å vinne tid. Han bekymrer seg for at en slik pause kan brukes til å gjenoppbygge revolusjonsgarden og styrke grupperinger i Midtøsten. Pahlavi oppfordrer USA til å gjenoppta bombingen av Iran. Han mener det vil hjelpe det iranske folket med å frigjøre seg.\I en melding på Truth Social fredag kveld skriver Trump at Iran ikke har noen andre kort på hånden enn kontroll over Hormuzstredet. Han legger til at iranerne er bedre til å håndtere PR enn de er til å krige. Trump har også truet med nye angrep dersom fredsforhandlingene mislykkes. Han hevder at USA forbereder seg på å bruke sine mest avanserte våpen, og at han vil bruke dem svært effektivt dersom en avtale ikke oppnås. Uttalelsene understreker den spente situasjonen i forkant av forhandlingene og den potensielle eskaleringen av konflikten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere JAG advarer: Trumps retorikk mot Iran kan føre til krigsforbrytelserTidligere amerikansk militærjurist Margaret Donovan langer ut mot Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth, og advarer om at Trumps retorikk mot Iran kan føre til krigsforbrytelser. Hun kritiserer administrasjonens holdning til internasjonal lov og Hegseths uttalelser, og understreker soldaters plikt til å nekte å utføre ulovlige ordre.

Jurist advarer mot Trumps Iran-retorikk: Kan være krigsforbrytelserEn tidligere amerikansk militærjurist kritiserer Donald Trumps retorikk mot Iran, og advarer om at ordrene kan føre til krigsforbrytelser. Hun peker på at trusler mot sivilbefolkningen er forbudt i henhold til krigens regler.

Trump tapte krigen i Iran: Krigshistoriker slakter Trumps handlingerDonald Trumps uttalelser om en sivilisasjons undergang utløste global spekulasjon. Krigshistoriker Timothy Snyder mener Trump led et totalt nederlag på flere fronter etter den skjør våpenhvilen med Iran.

Melania Trumps pressebrief: Avviser Epstein-rykter og skaper nye spørsmålFørstedamen Melania Trump avviste rykter om et forhold til Jeffrey Epstein i en uventet pressebrief. Kommentatorer spekulerer i motivet bak uttalelsene og mulige strategiske hensikter.

Melania Trumps pressebrief: En avledning eller en forsvarstale?Førstedamen Melania Trumps overraskende pressebrief om Jeffrey Epstein har skapt stor oppmerksomhet. Eksperter spekulerer i hvorfor hun valgte å kommentere ryktene akkurat nå, og hvilke strategiske hensyn som ligger bak.

Joe Rogan med kontroversiell forklaring på Trumps Iran-krigDen populære podkastverten Joe Rogan kommer med en forklaring på Iran-krigen som handler om noe helt annet enn Iran.

