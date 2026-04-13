Trump annonserer blokade av Hormuzstredet etter sammenbrudd i fredssamtaler med Iran

Tidligere president Donald Trump kunngjør en blokade av Hormuzstredet, noe som eskalerer spenningen i Persiabukta etter at fredssamtalene med Iran brøt sammen. USAs handlinger møter fordømmelse fra Iran og en forsiktig tilnærming fra NATO-allierte.

Lytt til saken. Det skriver USA s tidligere president Donald Trump i en fersk oppdatering på sitt eget sosiale medium, Truth Social. Med dette er den annonserte blokaden av Hormuzstredet i gang, en handling som har skapt stor bekymring og spenning i regionen og internasjonalt. Trump annonserte blokaden søndag etter at fredssamtalene med Iran brøt sammen, en utvikling som raskt eskalerte den allerede anstrengte situasjonen.

Blokaden skulle gjelde «alle skip som prøver å gå inn i eller forlate Hormuzstredet», en drastisk tiltak som vil ha betydelige konsekvenser for skipsfarten og oljehandelen. I meldingen på Truth Social understreket Trump sin besluttsomhet og sendte en klar advarsel: «Hvis noen av de iranske skipene kommer nær vår blokade, vil de bli eliminert. Irans marine ligger på havets bunn, fullstendig utslettet – 158 skip. Det vi ikke har truffet er deres lille antall av det de kaller «hurtigangrepsskip», fordi vi ikke anså dem som en stor trussel. Advarsel: Hvis noen av disse skipene kommer i nærheten av vår BLOKADE, vil de umiddelbart bli ELIMINERT», skriver han i en oppdatering 16.25. Disse uttalelsene reflekterer et økende spenningsnivå og en tilsynelatende eskalering av konflikten i Persiabukta.

Ifølge Pentagon vil amerikanske marinefartøy stanse alle skip som er på vei til eller fra iranske havner, mens andre skip vil få passere gjennom Hormuzstredet. Dette signaliserer en selektiv tilnærming til blokaden, men skaper samtidig usikkerhet og bekymring for skipstrafikken i området. Det har knapt vært trafikk gjennom den viktige ferdselsåren siden USA og Israel innledet sin angrepskrig mot Iran 28. februar, en hendelse som allerede har påvirket oljeprisen negativt. Mandag befant det seg 187 tankskip med 172 millioner fat råolje og petroleumsprodukter i Persiabukta, og de fleste holdt avstand til Hormuzstredet, en indikasjon på bekymringen for sikkerheten.

Irans forsvar langet mandag ut mot den varslede amerikanske blokaden av iranske havner, og fordømte handlingen som ulovlig. Landet truer samtidig de andre golflandene og sier at ingen av havnene i Persiabukta er trygge. Dette understreker den regionale spenningen og risikoen for ytterligere eskalering. Flere nyhetsbyråer siterer iranske statlige medier som rapporterer om Irans klare fordømmelse av USAs handlinger. – USAs restriksjoner på fartøy i internasjonale farvann er ulovlig piratvirksomhet, sier Irans forsvar. Uttalelsen gjenspeiler Irans syn på blokaden og understreker landets besluttsomhet til å motsette seg amerikanske handlinger.

NATO-allierte sa mandag at de ikke ville bli involvert i USAs president Donald Trumps plan om å blokkere Hormuzstredet. Allierte foreslår i stedet å gripe inn først når kampene er over. Denne holdningen signaliserer en forsiktig tilnærming fra NATOs side, der man ønsker å unngå å bli direkte involvert i konflikten. Dette vil trolig ikke falle i god jord hos Trump som sa at det amerikanske militæret ville samarbeide med andre land for å blokkere all sjøtrafikk på vannveien, etter at helgens samtaler ikke førte til enighet om å avslutte den seks uker lange konflikten.

EUs utenrikspolitiske sjef, Kaja Kallas, sa mandag på et møte i FNs sikkerhetsråd i New York at situasjonen i Hormuzstredet er et klart argument for en «sterk internasjonal koalisjon for maritim sikkerhet», melder Reuters. Hun spesifiserte ikke hva en slik koalisjon spesifikt ville gjøre, men la til at EU avviste enhver ordning som ville begrense «fri og sikker passasje gjennom sundet i samsvar med folkeretten». Dette indikerer en bekymring for fri skipsfart og en vilje til å finne en diplomatisk løsning. Spenningen i området er høy, og den globale oppmerksomheten er rettet mot utviklingen i Hormuzstredet. Den eskalerende situasjonen krever en diplomatisk tilnærming fra alle parter for å unngå en bredere konflikt.





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

