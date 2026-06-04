Trump annonserer massemøte for å feire USAs 250-årsjubileum

President Donald Trump har på Truth Social kunngjort et massemøte 24. juni for å feire USAs 250-årsjubileum. Flere artister har trukket seg på grunn av politisk tilknytning, men Trump lover en storslått feiring med talere og musikk.

President Donald Trump har annonsert et massemøte 24. juni for å markere USAs 250-årsjubileum . Kunngjøringen kom på hans sosiale medieplattform Truth Social torsdag. I innlegget skriver han at dette blir det største folkemøtet noensinne, direktesendt, og at det setter alle andre massemøte r til side.

Han lover en spesiell feiring med talere og den beste musikken. Opprinnelig skulle flere kjente artister opptre, men flere har trukket seg. Ifølge BBC er Martina McBride, The Commodores, Young MC og Bret Michaels blant dem som har takket nei. De har begrunnet avslaget med arrangementets tilknytning til Det hvite hus.

Trump reagerte med å si at de ikke vil la sangere uten talent, men med store honorarer, dysse folk i søvn. Han ba dem holde seg hjemme. I stedet ønsker han seg publikum, noen få talere og den beste musikken som noensinne er spilt. Blant artistene han nevner som fortsatt skal opptre, er Lee Greenwood, kjent fra låten God bless the USA, som har vært fast innslag på Trumps arrangementer.

Det opprinnelige konseptet var en stor konsert for å markere at det er 250 år siden de britiske koloniene erklærte uavhengighet. Dette har utviklet seg til et politisk massemøte med fokus på Trumps kandidatur. Flere har kritisert arrangementet for å blande politikk med nasjonal feiring. Trump selv ser det som en mulighet til å samle sine støttespillere og fremheve sin rolle i amerikansk historie.

Møtet forventes å tiltrekke seg tusenvis av deltakere, og sikkerhetstiltakene er skjerpet. I tillegg til musikken vil det være taler fra flere profilerte republikanere. Arrangementet finner sted i Washington D.C. , og vil bli direktesendt.

Dette er ikke første gang Trump holder store folkemøter, men dette er spesielt på grunn av jubileet. Kritikere mener det er upassende å bruke nasjonaldagen til politiske formål. Støttespillere derimot ser det som en hyllest til USAs historie og verdier. Uansett står arrangementet som et symbol på den dype politiske splittelsen i landet.

Mens noen artister trekker seg, melder andre seg på for å vise sin støtte. Det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke opinionen før valget. Trump har tidligere brukt slike møter til å mobilisere sin base, og dette kan bli et av de største. Media har dekket saken bredt, og den har skapt debatt om grensen mellom feiring og politisk propaganda.

President Trumps kunngjøring om massemøtet har også fått internasjonal oppmerksomhet. Mange land følger med på den politiske utviklingen i USA, særlig i et valgår. Arrangementet 24. juni kan bli en viktig markør for hvor stor oppslutning Trump har. Samtidig har flere demokratiske politikere kritisert planene og oppfordret folk til å delta i alternative feiringer som fokuserer på USAs demokratiske verdier uten partipolitisk tilknytning.

Det er også meldt om motdemonstrasjoner, noe som øker behovet for sikkerhet. Politi og nasjonalgarde er satt i beredskap. I tillegg til artistene som har trukket seg, har flere sponsorer og samarbeidspartnere tatt avstand fra arrangementet. Til tross for dette, har Trump fått støtte fra flere konservative organisasjoner og medier.

De mener at han har rett til å feire landets historie på sin måte. Historisk sett har amerikanske presidenter holdt taler på nasjonaldagen, men sjelden i form av massemøter med politisk slagside. Dette gjør arrangementet kontroversielt. Trump har også brukt anledningen til å kritisere motstandere og fremme sine egne saker, som innvandring og økonomi.

Han hevder at arrangementet vil vise styrken i det amerikanske folk og deres kjærlighet til landet. Uansett utfall, vil massemøtet 24. juni bli husket som et av de mest omdiskuterte i nyere tid





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