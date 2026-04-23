Trump antyder nye samtaler med Iran – eksperter uenige om veien videre

USAs president Donald Trump åpner for nye samtaler med Iran, samtidig som spenningen i regionen er høy. Eksperter vurderer situasjonen og hva som må til for å finne en løsning.

USA s president Donald Trump antyder at nye samtaler med Iran kan finne sted allerede fredag, etter å ha forlenget våpenhvilen med landet på ubestemt tid.

Opprinnelig planlagt til onsdag, ble et møte mellom USA og Iran avlyst da Iran nektet å delta. Trump understreker samtidig at USA vil fortsette blokaden av Hormuzstredet og at militære styrker er klare til å gjenoppta angrep mot Iran. Eksperter er uenige om situasjonen, men peker på at USA har en sterk forhandlingsposisjon. Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit fremhever at USA har overtaket, og at blokaden av iransk olje og gass gir dem en strategisk fordel.

Hun understreker også USAs internasjonale støtte i atomvåpenspørsmålet, spesielt fra vetomaktene i FNs sikkerhetsråd. Irans atomprogram gir USA ytterligere legitimitet i konflikten, og budskapet er tydelig: Iran må ikke skaffe seg atomvåpen. Hellestveit mener Iran er i en vanskelig situasjon, da en eskalering av konflikten utenfor Midtøsten vil føre til tap av internasjonal støtte. Hormuzstredet har blitt et sentralt forhandlingskort, og Trump har beordret den amerikanske marinen til å senke alle båter som legger miner i stredet.

NTNU-professor Jo Jakobsen påpeker at USA har minst tålmodighet, mens Iran har en høyere smerteterskel. Iran kontrollerer stredet geografisk, mens USA har verdens største flåte og kan blokkere iransk oljeeksport. USA-ekspert Eirik Løkke tror landene kan være på vei mot forhandlinger, men understreker at USA aldri vil akseptere en ensidig iransk kontroll over Hormuzstredet.

USA har fremmet harde krav til Iran, inkludert å stanse anrikingen av uran i 20 år, legge ned missilprogrammet og slutte å støtte allierte grupper i regionen. Jakobsen mener disse kravene er urealistiske, da de i praksis vil nedlegge Irans forsvarsevne. Trumps retorikk blir kritisert for å være ødeleggende for Irans vilje til å forhandle. Jakobsen mener Trump må dempe retorikken for å skape et grunnlag for samtaler.

Løkke tror landene kan bli enige om en fredsavtale, men understreker at USA ikke kan kompromisse på Irans atomvåpenprogram eller akseptere en ensidig iransk kontroll over Hormuzstredet





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Trump Hormuzstredet Atomvåpen Forhandlinger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Historisk lav oppslutning for Donald Trump etter Iran-eskaleringDonald Trumps popularitet har sunket til et historisk lavmål i sin andre periode. Økende misnøye knyttet til Iran-konflikten og en svekket økonomisk tillit preger nå det politiske landskapet i USA.

Read more »

