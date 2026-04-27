Trump avbrøt «60 Minutes»-intervju etter kraftig reaksjon på spørsmål om brev med anklager

Donald Trump avbrøt et intervju med Norah O'Donnell på CBS' «60 Minutes» etter å ha blitt spurt om et brev med anklager om seksuelle overgrep. Presidenten reagerte sterkt og beskrev dramatiske øyeblikk fra tidligere hendelser. Han ønsker å gjennomføre en avlyst middag på nytt med strengere sikkerhet.

Under et intervju med Norah O'Donnell på CBS-programmet « 60 Minutes » ble stemningen anspent da temaet om et brev fra mistenkt gjerningsmannen Cole Tomas Allen (31) kom opp.

Brevet, som ifølge The New York Times og CBS inneholder anklager om seksuelle overgrep, ble nevnt av programlederen, selv om det ikke pekte ut noen spesifikk person eller nevnte Donald Trump. Presidenten reagerte kraftig og avbrøt intervjuet. – Jeg er ingen voldtektsmann. Jeg har ikke voldtatt noen.

Jeg er ingen pedofil, sa Trump. Han kritiserte O'Donnell hardt og sa hun burde «skamme seg», og kalte henne «en skam». – Du leser opp dette søppelet fra en syk person, sa Trump før intervjuet ble avsluttet. Før avbruddet beskrev Trump dramatiske øyeblikk fra en tidligere hendelse.

Han fortalte at han først ikke ville bli ført ut av ballsalen, men at han til slutt kastet seg på gulvet sammen med førstedamen. – Tanken min var «jeg har vært gjennom dette et par ganger før», sa Trump, og understreket at kona hans hadde taklet presset godt. Han uttrykte også at han ønsker å gjennomføre en avlyst middag på nytt innen 30 dager, med enda strengere sikkerhet.

– Jeg vil ikke la «en gal person» få viljen sin, sa Trump. Intervjuet med Trump har vakt oppsikt, både på grunn av hans reaksjon på spørsmålene om brevet og hans beskrivelse av tidligere hendelser. CBS har ikke kommentert situasjonen videre, men flere medieobservatører har diskutert hvordan Trump håndterer pressespørsmål og hvordan hans reaksjoner kan påvirke offentligheten. Samtidig har debatten om sikkerhet og hvordan politiske ledere håndterer trusler blitt gjenopptatt i etterkant av intervjuet.

Trump har tidligere vært kjent for å reagere sterkt på spørsmål han oppfatter som angripende, og dette er ikke første gang han avbrøt et intervju på grunn av uenighet med journalisten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trumps prestisjeprosjekt i fritt fall: Har tapt 60 milliarderDonald Trump har publisert over 30.000 innlegg på Truth Social siden 2022. Samtidig raser verdiene i selskapet bak.

Read more »

Langer ut mot Trump: «Utrolig og motbydelig»Reaksjonene hagler før lørdagens middag med USAs president Donald Trump.

Read more »

MAGA-folk har begynt å tvileHinter om at attentatforsøket mot Donald Trump var iscenesatt.

Read more »

Uttaler seg: - SjokkerendeDonald Trump holdt pressekonferanse etter at skudd ble avfyrt under korrespondentmiddagen i Washington D.C.

Read more »

Skuddveksling utenfor middag med Trump – Trump krever bygging av ballsalEn Secret Service-agent ble skutt og skytteren ble uskadeliggjort utenfor en middag der Donald Trump var til stede. Trump hevder hendelsen ikke ville skjedd i hans planlagte, sikre ballsal og krever at søksmålet om byggingen stanses.

Read more »

Voldsom kritikk etter Trump-attentat:Flere journalister og redaktører reagerer på sikkerheten rundt Donald Trump etter nattens skyting.

Read more »