Trump avlyser fredssamtaler med Iran – sier de kan ringe ham

Donald Trump avlyste i siste liten reisen til Pakistan for å delta i indirekte fredssamtaler med Iran. Han mener USA har en sterk posisjon og at Iran må ta kontakt dersom de ønsker å forhandle. Irans utenriksminister Abbas Araghchi har vært i Pakistan og møtt pakistanske ledere.

Tidligere lørdag var det forventet at representanter fra USA , inkludert Jared Kushner, svigersønnen til tidligere president Donald Trump , og en annen ikke-navngitt representant, skulle reise til Pakistan for å delta i indirekte fredssamtaler med Iran .

Pakistan skulle fungere som megler i disse samtalene, et forsøk på å finne en diplomatisk løsning på spenningene mellom de to landene. Irans delegasjon, ledet av utenriksminister Abbas Araghchi, forlot Pakistan med fly tidligere samme dag, og forberedelsene til det amerikanske teamets ankomst var i full gang. Men i en overraskende vending av hendelser, kunngjorde Donald Trump selv, i et intervju med TV-kanalen Fox News lørdag ettermiddag norsk tid, at han hadde avlyst reisen for Kushner og den andre representanten.

Trump begrunnet beslutningen med at han ikke ønsket at de skulle bruke 18 timer på en flyreise for å delta i samtaler som han anså som fruktløse. Han uttrykte overbevisning om at USA sitter med alle de nødvendige kortene og at Iran kan ta kontakt når de er klare for seriøse forhandlinger. Denne uttalelsen kom som en klar beskjed til Iran om at USA ikke er villig til å inngå kompromisser som ikke er i deres interesse.

Araghchis besøk i Pakistan var en del av en planlagt rundtur som også inkluderer Oman og Russland. I Islamabad møtte han Pakistans hærsjef Asim Munir, som er ansvarlig for å lede forhandlingene mellom Iran og USA. Besøket i Islamabad var forventet å være kortfattet, og pakistanske myndigheter har indikert at Araghchi vil returnere søndag eller mandag. Det er imidlertid fortsatt usikkert om Iran har akseptert et tilbud om en ny forhandlingsrunde med amerikanerne.

Både pakistanske og iranske kilder har bekreftet at det ikke er planlagt noen direkte samtaler mellom USA og Iran i nær fremtid. Araghchis hovedformål med besøket var å formidle Irans bekymringer til pakistanske forhandlere, spesielt knyttet til en potensiell fredsavtale. Innholdet i disse samtalene er foreløpig ikke offentliggjort, men det antas at de omhandler en rekke sensitive spørsmål. Den indirekte tilnærmingen til forhandlingene understreker den dype mistilliten mellom USA og Iran, og behovet for en nøytral megler som Pakistan.

Situasjonen er kompleks og krever forsiktighet og diplomati for å unngå ytterligere eskalering av spenningene. Samtidig som de indirekte samtalene pågår, har det iranske forsvarsdepartementet kommet med en uttalelse som antyder at USA er på utkikk etter en måte å trekke seg ut av en vanskelig situasjon og redde ansikt. Denne uttalelsen kan tolkes som en kritikk av USAs utenrikspolitikk og en påstand om at USA er i en svak posisjon.

Trump sin avlysning av reisen til Pakistan kan også sees i lys av denne dynamikken, og kan være et forsøk på å styrke USAs forhandlingsposisjon. Det er viktig å merke seg at situasjonen er i stadig endring, og at det er vanskelig å forutsi utfallet av disse samtalene. Imidlertid er det klart at både USA og Iran har en interesse i å unngå en militær konflikt, og at diplomati er den eneste bærekraftige løsningen.

Pakistans rolle som megler er avgjørende for å fasilitere en dialog mellom de to landene, og for å bidra til å finne en fredelig løsning på spenningene. Fremtiden vil vise om disse indirekte samtalene vil føre til en reell fremgang, eller om de vil ende i blindvei. Det er avgjørende at alle parter viser vilje til kompromiss og konstruktiv dialog for å unngå en ytterligere forverring av situasjonen





