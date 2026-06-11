Trump avlyser planlagte angrep mot Iran etter diplomatiske gjennombrudd

Etter en periode med ekstrem militær spenning og trusler om omfattende angrep, melder USAs president at operasjonene mot Iran er avlyst som følge av en potensiell avtale.

President Donald Trump har i en dramatisk vending valgt å avlyse planlagte militære angrep mot Iran . Dette skjedde bare timer etter at han hadde truet med kraftige offensive operasjoner i regionen.

Trump kunngjorde beslutningen via sin sosiale plattform Truth Social, hvor han forklarte at diskusjonene mellom partene nå er godkjent av det iranske lederskapet. Denne meldingen sendte umiddelbare sjokkbølger gjennom de globale finansmarkedene, noe som resulterte i at de amerikanske børsene steg kraftig mens oljeprisene falt markant som følge av den reduserte risikoen for en fullskala krig i Midtøsten. Situasjonen har vært ekstremt spent, og avlysningen kommer som en overraskelse for mange analytikere.

Det iranske regimet har imidlertid vært mer tilbakeholdne i sine uttalelser. Det iranske nyhetsbyrået Fars rapporterer at det er sannsynlig at Iran vil godkjenne avtaleteksten, men de understreker at det foreløpig ikke er gitt noe formelt svar. En talsperson for det iranske utenriksdepartementet har gått ut og uttalt at påstandene om en ferdigstilt avtale foreløpig bare er spekulasjoner, og at ingenting er endelig avgjort.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Tasnim var en betydelig del av avtalen ferdigforhandlet, men de hevder at den amerikanske siden stadig har endret sine posisjoner i prosessen. Talspersonen understreket sterkt at Iran ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer, noe som tidligere har blitt knyttet til landets atomprogram, et program som Trump hevdet at Iran nå har gått med på å skrote helt.

I en pressekonferanse i Det hvite hus uttalte Donald Trump at dokumentene i stor grad er sluttført. Interessant nok kom denne uttalelsen under et møte i Det ovale kontor som opprinnelig handlet om tiltak for å redusere fiskeprisene, men som ble avbrutt av presidentens oppdateringer om situasjonen i Midtøsten. Trump annonserte at avtalen vil være i boks i løpet av de neste dagene, og han antydet at en formell signering kan finne sted allerede over helgen, muligens på europeisk jord.

Han bekreftet også at det strategisk viktige Hormuzstredet vil åpnes så snart avtalen er signert. Presidenten hevdet videre at Irans øverste leder, Ali Khamenei, har godkjent avtalen og at det er bred støtte for denne beslutningen i Iran. Trump opplyste også at han har vært i kontakt med flere sentrale ledere, inkludert Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og at et angrep på den strategiske Kharg-øya nå er utelukket. Bakteppet for denne diplomatiske utviklingen er en voldsom eskalering de siste dagene.

Tidligere i uken bekreftet den amerikanske sentralkommandoen, Centcom, at de hadde utført flere angrep mot militære mål langs Irans sørkyst. USA beskrev disse handlingene som selvforsvar etter at Iran hadde skutt ned et amerikansk Apache-helikopter. Spenningen nådde et kokepunkt natt til torsdag da USA satte inn 49 Tomahawk-missiler og kampfly i omfattende angrep mot iranske mål.

Iran svarte kontant ved å stenge Hormuzstredet, en smal og kritisk vannpassasje for verdens oljehandel som ligger mellom Iran og Oman, samt ved å sende svermer av droner mot amerikanske baser i både Bahrain og Kuwait. En sentral del av konflikten har vært trusselen mot Kharg-øya, som er Irans viktigste knutepunkt for utskiping av olje. Siden store deler av landets oljeeksport går via terminalene på denne øya i Persiabukta, representerer den en enorm økonomisk sårbarhet.

Iran hadde tidligere advart om at dersom olje- og gasseksporten ikke forble tilgjengelig for alle, ville den ikke være tilgjengelig for noen. I tillegg til de militære spenningene har Iran stilt krav om at USA må frigjøre 24 milliarder dollar i frosne midler. Med Qatar og Pakistan som aktive meglere i forhandlingene, ser det nå ut til at diplomatiet har vunnet over militær makt, selv om den endelige avtalen fortsatt henger i en tynn tråd





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