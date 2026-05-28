Trump avviser at mellomvalget påvirker Iran-forhandlingene

President Donald Trump avviser at frykten for mellomvalget i november påvirker Iran -forhandlingene. Under et kabinettmøte i Det hvite hus onsdag uttalte Trump at han ikke er bekymret over å la konflikten med Iran trekke ut i tid, og avviser at mellomvalget spiller noen rolle for hvordan han håndterer krigen.

Ifølge Reuters sa Trump at Iran trodde de hadde overtaket fordi mellomvalget nærmer seg, og at de tenkte de kunne vente ham ut. Dette utspillet kommer samtidig som republikanske strateger uttrykker bekymring for partiets utsikter i høstens valg, gitt at velgerne allerede er misfornøyde med høye priser på drivstoff og andre varer. Bensinprisene i USA har steget med over 50 prosent siden krigen mot Iran brøt ut, noe som har skapt økonomisk press for mange familier.

Trump har tidligere sagt at krigen ville vare i fire til seks uker, og har flere ganger antydet at den kan være over i løpet av få dager, men virkeligheten har vært annerledes. Dette har ført til at enkelte republikanere nå frykter at partiets posisjon i Kongressen kan være i fare.

En republikansk strateg, som ønsket å være anonym, advarte om at det kommer til å bli en tøff høst med mindre ting endrer seg dramatisk, og understreket at man ikke må gi iranerne en seier bare på grunn av mellomvalget. Samtidig påpekte han at administrasjonen har mislyktes i å kommunisere et budskap som adresserer velgernes bekymringer.

På kabinettmøtet benyttet Trump også anledningen til å skryte av at hans foretrukne kandidat Ken Paxton vant Republikanernes primærvalg i Texas, og slo den mangeårige senatsrepresentanten John Cornyn. Paxton, som er tidligere tiltalt for verdipapirsvindel og nylig inngikk et forlik på 300 000 dollar for å unngå en straffesak, er også blitt stilt for riksrett. Hans kone har søkt om skilsmisse på bibelske grunnlag ifølge AP News.

Seieren er derfor ikke uten risiko, og Demokratene ser nå Texas-setet som konkurransedyktig foran høsten. Setet har ikke hatt en demokratisk senator siden 1988. Republikanerne har et flertall på 220 mot 215 i Representantenes hus, og 53 mot 47 i Senatet. Ledere i begge partier er enige om at kontrollen over Senatet er usikker.

Demokratene planlegger å bruke Trumps egne uttalelser om økonomien i valgkampen, og vil rette seg mot lokale bekymringer. For eksempel hvordan krigen i Iran har drevet opp prisene på diesel og kunstgjødsel for bønder i Iowa, og hvordan innvandringspolitikken har skadet økonomien i latinske samfunn i Texas. Trump avviser altså at mellomvalget påvirker hans beslutninger, men republikanske strateger er bekymret for at den langvarige konflikten og de økonomiske konsekvensene kan koste partiet dyrt.

Krigen har vart lenger enn forventet, og prisstigningen har rammet mange amerikanere hardt. Demokratene ser ut til å være klare til å utnytte dette i valgkampen, ved å fokusere på lokale problemer og Trumps uttalelser. Samtidig er det usikkerhet rundt utfallet av valget, spesielt i Senatet, der flertallet er svært tynt. Texas, tradisjonelt en republikansk bastion, kan bli en viktig slagmark dersom Demokratene klarer å mobilisere velgere som er misfornøyde med den økonomiske situasjonen og den langvarige konflikten.

Det gjenstår å se om Trumps avvisning av bekymringene vil vise seg å være rett, eller om partiet må betale prisen ved valgurnene





Trump sier anriket uran i Iran enten dras inn eller ødeleggesPresident Trump hevder at Irans høyanrikede uran enten skal fraktes til USA for destruksjon eller bli ødelagt i samarbeid med Iran på amerikansk eller annen jord, under oppsyn av et atomorgan. FNs atombyrå har tidligere rapportert om lagring av uran underjordisk i Isfahan. Iran har nektet IAEA tilgang til stedet.

Trump og Iran, og fremtiden for velferdssystemetThe Wall Street Journal skriver at en dårlig avtale med Iran kan gjøre Trump enda svakere politisk, selv om bensinprisene faller.

President Donald Trump advarer om angrep og oljeoppgangPresident Donald Trump advarte mandag på Truth Social at samtalene med Iran går fint fremover, men advarte samtidig om at USA kan gå til angrep igjen dersom forhandlingene bryter sammen. Samtidig opplyste det amerikanske militæret at de gjennomførte angrep i Sør-Iran. Oljeprisen steg 3 prosent for dagen til 99,2 dollar per fat.

