Trump avviser Irans framstilling og sier at USA gjennomførte gjengjeldelsesangrep mot iranske mål

President Trump avviser Irans fremstilling og sier at USA gjennomførte gjengjeldelsesangrep mot iranske mål etter at Iran først hadde angrepet tre amerikanske jagere i Hormuzstredet.

Våpenhvilen fortsetter. Den er gjeldende, sier Trump til ABC News etter at Iran s forsvarsledelse mindre enn to timer tidligere hevdet at USA har brutt våpenhvilen.

Trump avviser Irans fremstilling og sier at USA gjennomførte gjengjeldelsesangrep mot iranske mål etter at Iran først hadde angrepet tre amerikanske jagere i Hormuzstredet. Iran har på sin side sagt at USA angrep en oljetanker og et annet skip i stredet, samt sivile mål på land, og at Iran deretter angrep de amerikanske fartøyene. Ifølge Iran ble de tre jagerne påført store skader, noe USA sier er en løgn.

Les også: USA bekrefter å ha angrepet mål i Iran – Store ødeleggelserTre amerikanske jagere har nettopp, på vellykket vis, kommet seg ut av Hormuzstredet mens de var under angrep. Det er ingen skader på de tre jagerne, men store ødeleggelser er gjort mot de iranske angriperne, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. – Iranerne ble fullstendig ødelagt, sammen med mange små båter, som de benytter i stedet for deres fullstendig smadrede marine.

Båtene sank til havets bunn, raskt og effektivt. Raketter ble skutt mot jagerne våre, og de ble på lett vis slått ut. På samme måte kom det droner, som ble satt fyr på mens de var i luften, skriver presidenten. – De falt på vakkert vis ned i havet, veldig likt måten en sommerfugl faller i graven på, skriver Trump.

– Ledes av galningerDen amerikanske presidenten fortsetter innlegget med å skrive at «et normalt land ville ha tillatt at disse jagerne fikk passere, men Iran er ikke noe normalt land». – De ledes av galninger, og hvis de hadde fått sjansen til å bruke atomvåpen, så ville de uten nøling ha gjort det.

Men den muligheten skal de aldri få, og på samme måte som vi slo dem ut igjen i dag, skal vi slå dem ut mye hardere, og på en langt mer voldelig måte, i fremtiden, hvis de ikke signerer en avtale raskt, skriver Trump. Omtrent samtidig som Trump uttalte seg til ABC News, siterte Reuters iranske Press TV natt til fredag på at situasjonen på iranske øyer og kystbyer ved Hormuzstredet nå er normalisert igjen





