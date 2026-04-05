Trump bekrefter: Savnet amerikansk flyger hentet ut i live etter dristig redningsaksjon i Iran

En amerikansk flyger som har vært savnet etter at et F-15-kampfly styrtet i Iran, er hentet ut i live. President Trump bekrefter redningsaksjonen, som ble utført av amerikanske styrker dypt inne i fiendtlig territorium.

Natt til søndag kom det en bekreftelse fra Trump om at det savnede amerikanske besetningsmedlemmet fra F-15 -kampflyet som styrtet i Iran , var hentet ut i live. Personen, som rapporteres å være skadet, er nå i trygghet. USAs president opplyste at en militæroperasjon ble gjennomført av kommandosoldater dypt inne i fiendtlig territorium. Nyhetsbyrået Axios, som først meldte om nyheten, kunne fortelle at redningsoperasjonen ble utført av en spesialstyrke fra Navy Seals og med omfattende luftstøtte.

Flygeren hadde vært savnet siden det amerikanske F-15-flyet ble skutt ned fredag. De to om bord hadde klart å skyte seg ut av flyet og dale ned til bakken med fallskjermer. Det første besetningsmedlemmet ble brakt i sikkerhet og fraktet ut kort tid etter nedskytingen. Jakten på det andre besetningsmedlemmet, som var operatør av kampflyets våpensystemer, hadde utløst en intens klappjakt. Iranske styrker hadde søkt etter amerikaneren, og det var utlovet en dusør på 60.000 dollar for de som kunne finne flygeren og sørge for at vedkommende ble pågrepet. De amerikanske styrkene søkte også fra luften med fly og helikoptre, og videoer og bilder fra Iran viste amerikanske luftfartøy som fløy lavt over bakken, trolig i søk etter den savnede amerikaneren. Hundrevis av amerikanske soldater bidro i søket, og over 12 helikoptre og militærfly ble benyttet, i tillegg til cyber- og etterretningskapasiteter. Jakten på den savnede våpenoperatøren ble beskrevet som nervepirrende, og det var knyttet stor spenning til hvem som skulle finne ham først. Det amerikanske forsvarets øverste prioritet de siste 48 timene hadde vært å nå den savnede amerikaneren før de iranske styrkene. President Trump uttrykte sin glede over at amerikanske styrker, og ikke iranske, hadde fått tak i våpenoperatøren først. Han fremhevet også at ingen amerikanske liv gikk tapt under den dristige redningsaksjonen. Presidenten beskrev den savnede som en tapper kriger som hadde kjempet bak fiendens linjer, i de forræderske fjellene i Iran, mens han var jaget av fienden. I følge det iranske nyhetsbyrået Fars ble ni iranere drept i området hvor den amerikanske redningsaksjonen fant sted. Våpenoperatøren hadde kjempet for å overleve i flere skjebnesvangre timer. For å unngå iranske styrker, hadde han søkt tilflukt i en fjellsprekk, utstyrt med kun en pistol. Han klarte å skjule seg for iranerne som finkjemmet området. Han befant seg også på et tidspunkt i fjellet på 2100 meters høyde. Han hadde en nødpeilesender og en sikker kommunikasjonsenhet, men han begrenset bruken av dette utstyret i frykt for å avsløre sin posisjon. Området hvor F-15-flyet ble skutt ned, er kjent for å ha betydelig motstand mot det iranske regimet. Det er ikke kjent om våpenoperatøren fikk hjelp fra sivile. CIA spilte også en aktiv rolle i søket. The New York Times meldte at CIA iverksatte en villedningskampanje for å forvirre iranske styrker. De skal også ha funnet våpenoperatørens skjulested og videreformidlet informasjonen til det amerikanske forsvaret. BBC-korrespondent Lorna Gordon mener at redningen var et kritisk øyeblikk som kunne ha utviklet seg til en potensiell krise for USA, spesielt hvis den savnede ble tatt til fange og brukt i iransk propaganda. Gordon beskrev aksjonen som den mest dristige redningsaksjonen i USAs historie





Nettavisen / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Iran F-15 Trump Redningsaksjon Flyger

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump nekter å avsløre USAs plan for savnet pilot i IranPresident Donald Trump vil ikke kommentere hva USA vil gjøre hvis en savnet amerikansk pilot, skutt ned over Iran, blir skadet av iranske styrker. Iran lover belønning for å fange amerikanske soldater.

Les mer »

Trump vil ikke si hva USA gjør hvis savnet pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

Les mer »

Trump vil ikke si hva USA gjør hvis savnet pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

Les mer »

Trump vil ikke si hva USA gjør hvis savnet pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

Les mer »

Trump vil ikke si hva USA gjør hvis savnet pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

Les mer »

President Donald Trump bekrefter at savnet flyver er hentet ut fra IranDet andre besetningsmedlemmet fra F-15-flyet som ble skutt ned over Iran, er hentet ut etter en «kraftig skuddveksling», bekrefter president Donald Trump.

Les mer »