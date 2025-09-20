Trump beordret dødelig angrep mot fartøy – Venezuela anklager USA for uerklært krig

Donald Trump hevder å ha beordret et dødelig angrep mot et fartøy i Karibia. Venezuela anklager USA for uerklært krig og ber FN etterforske.

Hør saken. Tre menn er bekreftet døde etter et angrep. President Donald Trump kunngjorde hendelsen selv på Truth Social: På mine ordre beordret krigsministeren et dødelig angrep mot et fartøy knyttet til en utpekt terrororganisasjon som drev narkotikasmugling i USSOUTHCOMs ansvarsområde, skriver Trump. Han hevder etterretning bekreftet at fartøyet fraktet ulovlige narkotika, og var på vei langs en kjent rute for narkotikasmugling med mål om å forgifte amerikanere.

Presidenten avslutter sitt innlegg med en klar oppfordring: Slutt å selge fentanyl, narkotika og ulovlige rusmidler i USA, og slutt med vold og terror mot amerikanere! Trump ga ingen detaljer om fartøyets opprinnelse eller hvor angrepet fant sted, ifølge Reuters.\De siste ukene har Trump hevdet at amerikanske styrker har ødelagt tre venezuelanske båter de hevder fraktet narkotika, og drept minst 14 personer han beskriver som «narko-terrorister». Trump påsto at en av båtene ble operert av gjengen Tren de Aragua, som tidligere i år ble oppført av USA som en utenlandsk terrororganisasjon. Den venezuelanske regjeringen har kategorisk benektet at de drepte tilhørte denne gjengen. Den amerikanske administrasjonen forsvarer de militære angrepene som en nødvendig handling for å stoppe strømmen av narkotika inn i USA. Det har vært lite informasjon fra amerikanske myndigheter om de to første angrepene, til tross for krav fra landets lovgivere. Flere senatorer, både demokrater og enkelte republikanere, samt menneskerettighetsgrupper, har uttrykt bekymring for lovligheten av Trumps handlinger. De frykter at dette kan være et maktmisbruk fra presidentens side, spesielt med tanke på bruken av militæret i det som i hovedsak er politioppgaver, skriver Associated Press. Den siste hendelsen skjer samtidig som USA har bygget opp en massiv militær tilstedeværelse i det sørlige Karibia. Fem F-35 kampfly landet lørdag i Puerto Rico etter at Trump-administrasjonen beordret ti av stealth-flyene til regionen. I tillegg til kampflyene har USA minst syv krigsskip og en atomdrevet ubåt i området, ifølge Reuters.\Venezuela anklager USA for å føre en uerklært krig i Karibia, og ber FN om å granske de amerikanske angrepene. Venezuelas utenriksminister Yvan Gil har oppfordret FNs sikkerhetsråd «til å kreve en umiddelbar stans av USAs militære operasjoner i Karibia». Landets forsvarsminister kaller hendelsene en krig uten krigserklæring. – Man kan allerede se hvordan mennesker, uavhengig av om de er narkotikasmuglere eller ikke, har blitt henrettet i Det karibiske hav. Henrettet uten rett til forsvar, sa forsvarsminister Vladimir Padrino López. Venezuelas president Nicolás Maduro har anklaget USA for å forsøke å fremtvinge et regimeskifte i Venezuela under påskudd av å bekjempe narkotikahandel. Hendelsen er et eksempel på den eskalerende spenningen mellom USA og Venezuela, og reiser alvorlige spørsmål om folkerett og bruken av militærmakt





