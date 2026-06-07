Trump ber Netanyahu avstå fra angrep på Iran

USAs president Donald Trump har oppfordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu til å ikke angripe Iran, ifølge kilder. Trump mener et angrep kan ødelegge muligheten for en diplomatisk avtale. Iran truer med gjengjeldelse mot amerikanske mål dersom Israel svarer.

USAs president Donald Trump har ifølge flere kilder tatt kontakt med Israel s statsminister Benjamin Netanyahu for å be ham om å avstå fra å angripe Iran .

Nyhetsnettstedet Axios melder at Trump ringte Netanyahu søndag kveld og uttrykte bekymring for at en israelsk gjengjeldelse kunne ødelegge mulighetene for en diplomatisk løsning med Iran. Vi er veldig nære en endelig avtale med Iran. Jeg vil ikke at det skal bli ødelagt på grunn av det som skjer nå, skal Trump ha sagt ifølge Axios.

Videre advarte Trump om at en eskalering bare vil føre til mer vold i en region som allerede har vært preget av konflikter i flere tiår. Hvis Netanyahu angriper tilbake, kommer det bare til å fortsette slik det har gjort de siste 47 eller 3000 åra, sa den amerikanske presidenten. Dette signaliserer en mulig splittelse mellom USA og Israel i håndteringen av Iran-spørsmålet. Samtidig har Iran truet med en bredere gjengjeldelse dersom Israel svarer på det iranske angrepet.

Irans utenriksdepartement hevder at angrepene var et svar på gjentatte israelske brudd på våpenhvilen og handlinger rettet mot Libanon. En høytstående iransk kilde opplyser til Reuters at alle amerikanske militærbaser i Midtøsten nå regnes som legitime mål. Dette har ført til økt beredskap ved amerikanske installasjoner i regionen, og USAs ambassade i Jerusalem har bedt alle amerikanske myndighetsansatte og deres familiemedlemmer om å søke tilflukt og holde seg innendørs.

I et intervju med Fox News oppfordret Trump iranske myndigheter til å komme tilbake til forhandlingsbordet og inngå en avtale, men han understreket samtidig at USA vil forsvare sine interesser og allierte. Den israelske hærens enhet Cogat, ansvarlig for sivile forhold i de okkuperte palestinske områdene, har stengt alle grenseoverganger inn til Gaza som følge av angrepene. Dette forverrer den humanitære situasjonen ytterligere for sivilbefolkningen i Gaza. I tillegg er luftrommet over vestlige Iran stengt, ifølge Reuters.

Det samme gjelder luftrommet over Irak og det sørlige Syria. Dette påvirker sivil luftfart og øker spenningen i regionen. Situasjonen er spent, og det internasjonale samfunnet følger utviklingen nøye. Diplomatiske anstrengelser pågår for å dempe konflikten, men truslene fra Iran om å angripe amerikanske mål gjør at faren for en større krig er overhengende.

Samtidig har Trump signalisert at han ønsker en fredelig løsning, men hans tidligere politikk overfor Iran har vært preget av maksimalt press og sanksjoner. Det gjenstår å se om dialogen kan forhindre ytterligere eskalering





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