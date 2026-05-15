Trump bestiller 200 jetfly, mot 150 fra Boeing

Donald Trump har gått med på en bestilling av 200 jetfly fra Boeing, mot 150 som Boeing hadde ønsket seg. Kina har foreløpig ikke bekreftet ordren, men USAs finansminister Scott Bessent sa at det var ventet en større ordre til Boeing.

En ting han gikk med på i dag: Han skal bestille 200 jetfly. Boeing ønsket seg 150. De fikk 200, sier Trump i et intervju med Fox News.

Fox har delt deler av intervjuet, som sendes i sin helhet senere. Kina har foreløpig ikke bekreftet ordren. USAs finansminister Scott Bessent sa i forkant av Trumps statsbesøk til Kina at det var ventet en større ordre til Boeing. Boeing-aksjen steg 1,3 prosent etter Bessents uttalelse, ifølge Reuters.

Deretter falt den 4 prosent etter at Trump kunngjorde bestillingen; 200 fly var en mindre ordre enn analytikerne hadde forventet. Aksjen endte ned hele 4,73 prosent etter ordinær handelsslutt på New York-børsen torsdag.





