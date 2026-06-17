Trump blokkerer internasjonal tilgang til Anthropics KI-modeller

USA innfører strenge eksportkontroller på Anthropics mest avanserte KI-modeller, noe som skaper debatt om digital suverenitet og geopolitisk makt.

Trump -administrasjonen har tatt et drastisk skritt for å begrense spredningen av avansert teknologi ved å blokkere utenlandske regjeringer, selskaper og enkeltpersoner fra å få tilgang til de mest sofistikerte modellene fra KI-selskapet Anthropic .

Ifølge rapporter fra Axios har USAs handelsminister, Howard Lutnick, sendt et formelt brev til selskapets toppsjef, Dario Amodei, der det kommer frem at modellene kjent som Mythos 5 og Fable 5 nå er underlagt strenge eksportkontroller. Dette betyr i praksis at disse kraftige verktøyene ikke skal gjøres tilgjengelige for noe annet land enn USA. Det er ikke bare snakk om tilgang fra utlandet, men også strenge restriksjoner for utlendinger som befinner seg fysisk innenfor USAs grenser.

Denne beslutningen markerer et betydelig skifte i hvordan USA håndterer sin teknologiske ledelse, og signaliserer at kunstig intelligens nå blir behandlet på samme måte som sensitivt militært utstyr eller kjernefysisk teknologi. Bakgrunnen for disse tiltakene er dypt forankret i en eskalerende konflikt mellom Anthropic og den amerikanske regjeringen. Forholdet mellom Donald Trumps administrasjon og selskapet har forverret seg betraktelig etter at Anthropic tok et prinsipielt standpunkt mot bruken av deres teknologi i militære operasjoner.

Tidligere i år nektet selskapet å tillate Pentagon å benytte deres KI-systemer til masseovervåking og utvikling av autonome våpensystemer, noe som ble ansett som et brudd på selskapets egne etiske retningslinjer. Som en direkte reaksjon på dette beordret president Trump alle føderale etater til å stanse ethvert samarbeid med Anthropic. Kort tid etter ble selskapet kastet ut av Pentagon, som gikk så langt som å kalle Anthropic en risiko for den nasjonale sikkerheten.

Anthropic har ikke latt dette passere ubesvart og har valgt å saksøke Trump-administrasjonen for å beskytte sine rettigheter og prinsipper. Denne maktkampen illustrerer spenningen mellom private teknologiselskapers etiske rammeverk og statens krav på kontroll over strategiske ressurser. Situasjonen blir nå sett på som en alvorlig vekker for resten av verden, spesielt for land og organisasjoner som er avhengige av amerikansk teknologi for å drive sin digitale utvikling.

Analytikere, inkludert Riegler, mener at Trumps beslutning bør fungere som en katalysator for å øke fokuset på digital suverenitet. Det argumenteres for at både privat og offentlig sektor i Europa og andre regioner må vurdere konsekvensene av å være totalt avhengige av amerikanske løsninger. Hvis tilgangen til de mest avanserte modellene plutselig forsvinner på grunn av politiske innfall eller endrede eksportregler, kan det lamme kritiske funksjoner i samfunnet.

Digital suverenitet handler i denne sammenhengen om å utvikle egne modeller, bygge ut lokal infrastruktur for datasentre og sikre at kritiske bygg og systemer ikke kan skrus av fra Washington. Det handler om å redusere sårbarheten overfor geopolitiske svingninger og sikre at man har kontroll over sine egne data og algoritmer. Dette kan være starten på en ny æra preget av teknologisk nasjonalisme, der de mest kraftfulle KI-modellene blir lukket inne bak nasjonale murer.

Hvis andre amerikanske giganter som OpenAI eller Google følger etter, kan det føre til et fragmentert globalt KI-landskap. På den ene siden kan dette akselerere utviklingen av åpne kildekode-modeller, da behovet for uavhengige alternativer øker. På den andre siden kan det skape et teknologisk gap mellom USA og resten av verden som vil være svært vanskelig å tette. Det er derfor avgjørende at store aktører nå ser på alternativer og investerer i lokal innovasjon.

Spørsmålet er ikke lenger bare hvilket verktøy som er mest effektivt, men hvem som kontrollerer verktøyet og under hvilke betingelser det får brukes. Denne utviklingen understreker at kunstig intelligens ikke lenger bare er et spørsmål om programvare, men et sentralt instrument for global maktutøvelse





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