Donald Trump stated that the odds of a ceasefire extension and the signing of an agreement to lift the sanctions against Iran are the same as Washington,

Det er avisen Axios som siterer Donald Trump på at sannsynligheten for videre våpenhvile er akkurat like stor som at nye bomber vil falle i Iran, eller 'blow them to kingdom come', som Trump uttrykker det i et telefonintervju med avisens journalist Barak Ravid.

'Blow them to kingdom come' i denne konteksten betyr 'å sprenge dem til himmels'. Trump sier at han bare vil akseptere en avtale som inkluderer restriksjoner på anrikning av uran og begrensninger av Irans arsenal av raketter. - Jeg tror én av to ting vil skje: enten slår jeg dem hardere enn de noen gang har blitt rammet, eller så kommer vi til å signere en avtale som er god.

Financial Times skriver lørdag at det nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager og en avtale som kan åpne for videre forhandlinger. Avisa har snakket med personer som er 'brifet om samtalene', og disse sier avtalen kommer til å inkludere en gradvis gjenåpning av hormuz-stredet, samt en avtale om diskutere Irans uranlager.

Les også: Trump advares av sine egne: 'Fullfør det vi startet Også USAs president Donald Trump sier i et intervju med TV-kanalen CBS at landene 'er i ferd med å komme seg langt nærmere'. Samtidig har talspersonen Esmael Baghaei ved det iranske utenriksdepartementet sagt at landene 'legger siste hånd på en intensjonsavtale,' mens USAs utenriksminister Marco Rubio også sier det er gjort framskritt og at 'det finnes en mulighet' for at USA kan ha noe å si om saken i de kommende dagene.

Den pakistanske hærsjefen Syed Asim Munir har Friday og Saturday vært en rask tur innom Irans hovedstad Teheran. Pakistan fungerer som en mekler mellom landene. Han beskriver besøket som svært produktivt. (©NTB





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

New York Times Financial Times Peace Negotiations War Agreement Trade Connection

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump bekrefter at USA sender ytterligere 5000 soldater til PolenPresident Donald Trump har bekreftet at USA sender ytterligere 5000 soldater til Polen, en beslutning som kommer etter en periode med uro rundt USAs militære tilstedeværelse i Europa.

Read more »

USAs utenriksminister taler om Donald Trump-skepticiteten og Afghanistan- transact, 'Nato-møtet i Helsingborg'Den amerikanske utenriksministern, Marco Rubio, bruker det pågående Nato-møtet i Helsingborg til å diskutere Donald Trumps skuffelse over alliansen og det begrensede samarbeidet med Europa i forhold til Afghanistan.

Read more »

Donald Trump hyter på siste Late Show-sendning, regulerer byråetavtaleDonald Trump hauset og hyret enates på den siste sentningen av Late Show-sendningen på CBS med negative kommentarer omātātaleren Stephen Colbert, sammen med kritikk av den endelige avhør av Late Show-programmet.

Read more »

Donald Trump’s Dysfunctional Leadership Has Significantly Hobbled the U.S.The article discusses the negative impact of Donald Trump's leadership, which has weakened the U.S., and the prospects of China overtaking it in the future. It highlights the fact that while China has made significant strides in various sectors, the U.S. still has much to offer and the gap between the two countries will not be filled easily.

Read more »