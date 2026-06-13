Trump bues under NBA-finale og påstander om Iran - samtidig saksøker foreldre i mobbingsaker

I denne nyhetsberetningen: Donald Trump blir møtt med buing under NBA-finale og fremsätter påstander om USA's fremtidige handlinger mot Iran. I en separat sak dør en 12-årig jente etter mobbing, og foreldrene saksøker kommunen etter rettens delvis anerkjennelse av skolens ansvar.

Donald Trump ble for første gang møtt med buing da han som sittende president deltok på en NBA -finale. Under besøket hevdet Trump at den nåværende administrasjonens forhold til Iran er bedre enn tidligere, og advarte om at USA vil ødelegge Iran s høyanrikede uran hvis det ikke inngås en avtale.

Han uttrykte forventninger om samarbeid med Iran og Midtøsten, men understreket at USA har et siste alternativ. Det er uklart hvor og om avtalen skal signeres, men Iran har ikke utelukket signering i de kommende dagene, men ikke på søndag. I en annen sak døde Emely (12) i 2023 etter omfattende mobbing, der foreldrene hadde varslet skolen uten at det ble tatt på alvor. Foreldrene, Monica og Bengt Frantzen, reiste erstatningssak mot Sola kommune for uaktsomhet.

Retten anerkjente at Emelys skolemiljø førte til traumer og PTSD, fant ikke direkte årsakssammenheng til selvmordet. Skolen hadde aktivitetsplaner, men dommeren mente tiltakene var utilstrekkelige. Kommunens advokat påstod at skolen ikke nektet mobbing, og at Emely ikke selv brukte ordet mobbing. Foreldrenes advokat kritiserte dommen for å undervurdere selvmordsraten blant barn og hevder at kommunen brøt loven.

Foreldrene er både takknemlige for at Emely ble trodd, og frustrerte over at ingen ble holdt ansvarlig





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump NBA Iran Mobbing Selvmord Skole Sola Kommune Rettssak Emely

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump avlyser angrep på IranPresident Donald Trump har avlyst planlagte angrep mot Iran og antyder at en avtale kan være nær, selv om iranske kilder hevder at ingen tekst er godkjent ennå.

Read more »

Trump avlyser angrep mot Iran – sier avtale er oppnåddUSAs president Donald Trump har tre dager på rad varslet kraftige angrep mot Iran.

Read more »

Donald Trump: En avtale mellom USA og Iran kan være klar over helgen - En signering kan skje i EuropaDonald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran kan være klar over helgen. En avtalesignering kan skje i Europa. Trump sier til reportere i Det ovale kontor at han har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om saken. Han skal også snakke med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. En signering av en avtale vil sannsynligvis skje i Europa med visepresident J.D. Vance til stede, ifølge Trump. Trump kom med kunngjøringen få timer etter at han avlyste varslede angrep mot Iran. Tidligere torsdag hadde han truet med at det ville komme nye angrep, som også inkluderte å okkupere øya Kharg, som er i sentrum av eksporten av olje fra Iran. På Truth Social skrev han at USA ville angripe Iran 'veldig hardt'. Iran har gjort en stor avtale, sier presidenten. Iran har ikke kommentert Trumps uttalelser om at de har blitt enige om en avtale. Men en anonym, informert kilde sier til det semi-offisielle nyhetsbyrået Fars at det er 'høyst sannsynlig' at Iran vil godta en avtale gitt at USA allerede har akseptert den.

Read more »

Trump Jr. på mystisk København-besøkDonald Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr., ble torsdag observert utenfor luksushotellet D'Angleterre i København.

Read more »