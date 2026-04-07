Trump: «En hel sivilisasjon vil dø i natt» – frykter krig mot Iran

USAs president Donald Trump har kommet med dramatiske uttalelser om Iran, som har fått statsminister Jonas Gahr Støre til å reagere. Samtidig meldes det om angrep på oljeøya Kharg. Frykten for en krig er stor.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. USA s president Donald Trump har kommet med en svært alvorlig uttalelse angående Iran . I en melding publisert på sitt eget sosiale medium, Truth Social, skriver Trump at «en hel sivilisasjon vil dø i natt og vil aldri kunne gjenopprettes igjen.» Han uttrykker samtidig et håp om at noe revolusjonerende kan skje, og at 47 år med «utpressing, korrupsjon og død» vil ta slutt.

Trump har gitt Iran en tidsfrist for å gjenåpne Hormuzstredet for fri ferdsel, og har truet med omfattende angrep dersom landet ikke etterkommer hans krav. Denne uttalelsen kommer i en tid med økende spenning mellom USA og Iran. Professor og USA-forsker Hilmar Mjelde uttaler at det er umulig å si hvor reell Trumps trussel er, og at han har kommet med lignende trusler tidligere uten at situasjonen har endret seg. Mjelde spekulerer i at Trump kanskje ikke vet selv hvilke handlinger han vil iverksette, og at en eventuell manglende oppfølging vil svekke hans troverdighet. Statsminister Jonas Gahr Støre har tatt avstand fra Trumps uttalelser, og understreker viktigheten av samtaler og diplomati for å løse konflikten. Støre advarer mot en militær eskalering og påpeker at det er ulovlig å ramme sivil infrastruktur. Han peker på Irans mulighet til å svare med å ødelegge energiinfrastruktur i nabolandene, noe som vil være en farlig opptrapping av krigen. \I forkant av Trumps uttalelse har det vært forsøk på å forhandle om en midlertidig våpenhvile med Iran. Trump har hevdet at forhandlinger pågår, mens Iran har avvist samtaler og USAs krav, som de har omtalt som «maksimalistiske». Detaljer om USAs krav er ikke kjent, men det antas å inkludere krav om åpning av Hormuzstredet og avvikling av Irans atomprogram. Retorikken fra den amerikanske administrasjonen har tilspisset seg de siste dagene. Trump uttalte i helgen at USA vil bombe Iran «tilbake til steinalderen, hvor de hører hjemme» dersom de ikke fulgte USAs krav. Iran avviste dette kravet. Situasjonen har eskalert ytterligere med rapporter om angrep på den iranske oljeøya Kharg. Det iranske nyhetsbyrået Mehr melder om flere eksplosjoner på øya, som huser Irans største oljeterminal. USA har bekreftet angrepet overfor nyhetsbyråene Reuters og Axios. Irans revolusjonsgarde har advart nabolandene og antydet at de vil rette angrep mot USA og deres partnere, samt true med å forstyrre regionale olje- og gassforsyninger i årevis. Dette skaper en svært spent situasjon i regionen og øker bekymringen for en mulig krig. Utviklingen følges nøye av verdenssamfunnet. \Den dramatiske retorikken og de militære handlingene skaper stor bekymring. Spørsmålet er om Trumps uttalelser er reelle trusler eller et forsøk på å presse Iran til forhandlingsbordet. Mjelde mener at Trump desperat prøver å få Iran til forhandlingsbordet, som han tror er raskeste vei ut av konflikten. Støre og andre internasjonale aktører understreker viktigheten av å unngå en militær eskalering og løse konflikten gjennom diplomati. Situasjonen er svært ustabil, og enhver feilvurdering kan føre til en katastrofal krig. Angrepet på Kharg-øya og truslene fra Iran om å angripe USAs allierte og energiinfrastruktur tyder på at situasjonen kan forverres raskt. Verden holder pusten mens tidsfristen for Hormuzstredet nærmer seg, og venter på hva som vil skje. Konsekvensene av en eventuell krig vil være enorme, ikke bare for Iran og USA, men for hele verden, særlig med tanke på globale energiforsyninger og stabilitet i Midtøsten. Den neste tiden blir kritisk, og diplomatisk innsats er avgjørende for å forhindre en fullskala krig





