Trump er 'fullstendig gal' – tidligere advokat ber verden om hjelp

Tidligere advokat for Donald Trump, Ty Cobb, advarer om presidentens mentale tilstand og ber USAs allierte om hjelp til å fjerne ham fra makten. Han beskriver Trump som en farlig og uforutsigbar leder med symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll.

Tidligere advokat for Donald Trump , Ty Cobb , beskriver i et intervju med Dagbladet en president han oppfatter som dypt forstyrret og potensielt farlig. Cobb, som jobbet i Det hvite hus under Trumps første presidentperiode, uttrykker alvorlig bekymring for Trumps mentale tilstand og hans evne til å lede USA .

Han hevder at Trump viser klare symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll, og at hans løgnaktighet og uforutsigbarhet utgjør en trussel mot både nasjonen og verden. Cobb ber USAs allierte om hjelp til å fjerne Trump fra makten, og sammenligner situasjonen med behovet for å bekjempe Hitler. Han understreker at Trump er betydelig verre nå enn under sin første periode, da han var omgitt av rådgivere som kunne begrense hans mest ekstreme handlinger.

Nå står Trump nærmest uten hindringer, noe Cobb frykter vil føre til katastrofale konsekvenser. Han peker på Trumps hyppige løgner om alt fra valgresultater til krig og økonomi, samt hans stadig mer aggressive og truende retorikk. Cobb beskriver også bekymringsfulle episoder der Trump tilsynelatende har sovnet under offentlige arrangementer, samtidig som han er våken midt på natten og sender ut provoserende meldinger på sosiale medier. Han mener at Trumps oppførsel er uforenlig med en tilregnelig persons handlinger.

Flere tidligere støttespillere deler Cobbs bekymring og mener at Trump bør avsettes på grunn av manglende evne til å utføre jobben sin. Samtidig skal Trump delta i White House Correspondents Association-middagen, noe som forventes å bli en hendelse preget av spenning og uforutsigbarhet. En annen sak som nevnes er Caitlyn Jenners problemer med å forlate USA på grunn av Trumps administrasjons politikk overfor transpersoner.

Cobb understreker at han ikke er psykiater, men at hans observasjoner stemmer overens med vurderinger fra amerikanske psykiatere som har uttrykt bekymring for Trumps mentale helse. Han frykter at USA under Trump er i ferd med å falle fra hverandre, og at det vil ta generasjoner å reparere skadene





