Trump erklærer seier etter to ukers våpenhvile med Iran

Donald Trump hevder USA har oppnådd en fullstendig seier etter en to ukers våpenhvile med Iran. Våpenhvilen innebærer gjenåpning av Hormuzstredet og er et steg mot en potensiell fredsavtale, ifølge Trump. Oljeprisene reagerte positivt på nyheten.

Trump hevder seier etter våpenhvile : – En fullstendig og ubetinget seier. Dette er en tosidig våpenhvile som vil vare i to uker, noe som gir tid til å ferdigstille og fullføre en avtale, sier Donald Trump natt til onsdag norsk tid. Uttalelsen kommer etter at han kunngjorde en pause i angrepene mot Iran , og han beskriver avtalen som en stor seier for USA. – En fullstendig og ubetinget seier, 100 prosent, uten tvil, sa Trump til nyhetsbyrået AFP.

Midtøsten-ekspert Anders Persson støtter Trumps vurdering og kaller også våpenhvilen en seier for den amerikanske presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) understreker imidlertid at en våpenhvile ikke er det samme som fred, og at det gjenstår mye før krigen kan sies å være over. I Israel uttrykker opposisjonsleder Yair Lapid misnøye og mener statsminister Benjamin Netanyahu har mislyktes. Iranske medier, via en statlig TV-kanal, omtaler Trumps aksept av våpenhvilen som en nedverdigende retrett fra antiiransk retorikk. Utenriksminister Eide ser likevel en mulighet for diplomati, etter at USA, Iran og Israel ble enige om en to ukers våpenhvile.\Trump opplyser at en av betingelsene for den midlertidige våpenhvilen er at Iran umiddelbart gjenåpner Hormuzstredet for uhindret ferdsel. Han legger også vekt på at USA har oppnådd alle sine militære mål med krigen. – USA vil bidra til å lette trafikken i Hormuzstredet, og det vil generere positive økonomiske effekter. Iran kan starte gjenoppbyggingsprosessen, skriver Trump på. I løpet av de to ukene vil det være trygt å seile gjennom Hormuzstredet, etter koordinering med Irans væpnede styrker. Iran vil stanse sine operasjoner hvis angrepene mot landet opphører. Rundt en femdel av verdens olje passerer gjennom stredet som forbinder Persiabukta og Indiahavet. Trump satte en frist for Iran om å åpne Hormuzstredet innen klokken 02 natt til onsdag norsk tid. Kunngjøringen om våpenhvilen kom halvannen time før denne fristen utløp. Den amerikanske presidenten uttaler at USA og Iran er enige om de fleste punktene som har vært stridens kjerne. Han nevner en tipunktsplan fra Iran som et godt grunnlag for videre forhandlinger. – Vi er langt på vei mot en endelig avtale om varig fred med Iran, sier Trump. Sikkerhetskilder i Israel rapporterte at våpenhvilen også inkluderte Libanon, men dette ble senere avvist av statsminister Benjamin Netanyahu. Krigen og stengingen av Hormuzstredet har ført til en betydelig økning i oljeprisen, med store svingninger basert på de siste nyhetene. Trumps kunngjøring førte til lettelse i markedet, med et kraftig prisfall. Eksperter anslår at det vil ta tid før prisene og tilgangen på drivstoff normaliseres. Noen timer etter Trumps uttalelse falt prisen på amerikansk lettolje med 15 prosent, mens nordsjøoljen ble 13 prosent billigere. Dollaren falt til sitt laveste nivå på en måned, mens blant annet euro, yen og flere kryptovalutaer styrket seg.\FNs generalsekretær António Guterres ønsker våpenhvilen velkommen og oppfordrer partene til å overholde avtalen og deres folkerettslige forpliktelser. Han takker også Pakistan og andre land for deres innsats for å tilrettelegge for avtalen. Ifølge Axios vil første runde i forhandlingene om en løsning for å avslutte krigen finne sted i Pakistans hovedstad Islamabad førstkommende fredag. Pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus opplyser at Trump-administrasjonen vurderer om det skal holdes direkte møter mellom partene. Iran understreker at samtalene ikke innebærer at krigen er avsluttet. De vil kun akseptere en avslutning når detaljene i en avtale er på plass, basert på landets tipunktsplan, ifølge iranske medier via Reuters. Blant kravene er oppheving av sanksjoner og kompensasjon





