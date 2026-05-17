Trump-familiens investeringer i nye selskap og kjøp av aksjer

Donald Trump og familien hans har kjøpt aksjer i flere selskaper, inkludert Palantir, i år, og har kjøpt og solgt millioner av kroner i aksjer i selskaper som Nvidia, Boeing, Microsoft og Intel. De har også ifadvarme at formuen til Donald Trump personlig i år har økt med 13 milliarder kroner, og at formuen til familien nå er på rundt 60 milliarder kroner.

Kursen på aksjen steg da presidenten tok med Nvidia-sjefen Jensen Huang til Beijing og åpnet for at selskapet kan selge til Kina. – Trump tok med Nvidia-sjefen på sin tur til Kina for å presse Kinas president Xi Jinping til å kjøpe avanserte AI-brikker, selv om det ville skape en nasjonal sikkerhetstrussel for USA, skriver Warren.

President Donald Trump har gjort flere kjøp i AI-aksjer, ifølge ferske dokumenter. Trumps eldste sønn Eric, som driver Trump Organization sammen med broren Donald Jr., avviser at det er gjort noe galt. – Alle våre eiendeler er investert i en blindtrust gjennom de største finansinstitusjonene i brede markedsindekser. Å påstå at enkeltaksjer blir kjøpt eller solgt etter ønske fra noen i Trump-familien, er løgn og åpenbart usant.

Donald Trump har kjøpt og solgt aksjer i Nvidia, Boeing, Microsoft og Intel for millionbeløp, samtidig som han tar politiske beslutninger som direkte påvirker selskapene. avdekket fredag at Trump-familien i år har kjøpt aksjer i teknologiselskapet Palantir for millioner av kroner, rundt 5 millioner kroner bare i mars. et innlegg på Truth Social , noe som igjen fikk verdien på selskapet til å stige. Det samme gjorde verdien av Trump-familiens aksjer i selskapet.

En talsmann for Det hvite hus avviser at Trump selv har noe som helst med familieselskapets investeringer å gjøre. Donald Trumps personlige formue har økt med 13 milliarder kroner siden han overtok som president, og at den nå er på rundt 60 milliarder kroner. Trump har også høstet kritikk for å ha opprettet kryptovalutaen $Trump, for deretter å belønne de 220 biggest investorene med privat gallamiddag på sin egen golfklubb





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Family Investments Palantir Cryptocurrency Golf Club Politicals

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump advarer Kina og Taiwan om konflikt ved Taiwan-spørsmålFra toppmøte mellom USAs og Kinas ledere til advarsler om konflikt, av Washington Times via The US-Times

Read more »

Demokratene anklager president Donald Trump for korrupsjon og kritikk av investeringerDemokratiske representanter anklager president Donald Trump for korrupsjon etter aksjekjøp i en teknologi- og AI-aktie, og kritiserer hans investeringer. Trumps eldste sønn avviser kritikerne, og det hvite hus avviser kritikkene. Pressemelding om investering i Palantir og kritikk av privat arrangement.

Read more »

Donald Trump advarer Iran; truer med angrep hvis de 'ikke er raske'På Truth Social advarer USAs president Donald Trump Iran med en trussel om angrep hvis landet ikke 'er raske' til å sperre seg av med 'virkelig dårlig tid'.

Read more »

Donald Trump setter fyr på sitt eget medie med AI-genererte bilderDonald Trump har brukt Truth Social til å legge ut AI-genererte bilder som mestrer kritikk av Iran, Demokratene, og har publisert 17 bilder på 20 minutter som de fleste er rettet mot Iran og Demokratene.

Read more »