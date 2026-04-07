Trump Fordømmer 'Forbanna' Gruppe for Våpen på Avveie i Iran

USAs tidligere president Donald Trump uttrykker sin misnøye over at våpen ment for iranske demonstranter kom på avveie, og impliserer en bestemt gruppe for å ha beholdt dem. Han forsvarer også handlinger som kan defineres som krigsforbrytelser og skylder på kurdiske grupper. Nyhetene kommer i kjølvannet av rapporter om massedrap på demonstranter i Iran og USAs angrepskrig på landet.

President Donald Trump har uttrykt sin frustrasjon over en bestemt gruppe personer i forbindelse med en påstått våpen forsyning til iranske demonstranter. Ifølge Trump forsøkte USA å forsyne demonstrantene med våpen , men disse våpnene kom på avveie og endte aldri opp i hendene på de tiltenkte mottakerne. Trump antydet at de som skulle motta våpnene beholdt dem selv. Under et pressemøte i Det hvite hus, der han svarte på spørsmål om mulige krigsforbrytelser i Iran, fremmet Trump denne påstanden.

Han beskrev situasjonen der demonstranter ble skutt og nevnte hendelsene som et bakteppe for sin frustrasjon. Trump sa at USA sendte våpen, masse våpen, for å hjelpe iranere som demonstrerte mot regjeringen, slik at de kunne kjempe tilbake mot myndighetene. Han uttrykte sin misnøye med at de som fikk våpnene, beholdt dem. Presidenten la til at han var sint på en bestemt gruppe folk og at de vil måtte betale en høy pris for dette. Han forsvarte også muligheten for at krigsforbrytelser kunne ha blitt begått. Trump avviste at han var bekymret for å begå krigsforbrytelser i Iran, og han understreket at det å ha atomvåpen i seg selv er en krigsforbrytelse. I et telefonintervju med Fox News ga Trump kurdiske grupper skylden for å ha tatt våpen som skulle leveres til iranske dissidenter. Fox News rapporterte at våpenleveransen skjedde flere uker før USA sammen med Israel gikk til angrepskrig på Iran den 28. februar. Samtidig satt USA i atomforhandlinger med Iran i et forsøk på å avverge åpen konflikt. Iranske myndigheter har avvist anklager fra FN og aktivister om at myndighetene sto bak drap på flere tusen mennesker 8. og 9. januar, men har sagt at over 3100 mennesker ble drept i løpet av flere uker med protester og uro. Iran-analytiker Trita Parsi mener at våpnene Trump snakker om, kan ha blitt sendt til kurdiske grupper før 8. januar, da iranske myndigheter stengte internett og telefonlinjer og drepte et stort antall demonstranter. Parsi antyder at disse gruppene, som antageligvis var bevæpnet av USA og Israel, ikke klarte å operere før de store demonstrasjonene brøt ut. Da protestene eskalerte, brukte disse gruppene systematisk vold mot statsapparatet og sivile mål. Parsi påpeker at det store flertallet av iranske demonstranter verken hadde noe å gjøre med eller kjennskap til denne amerikansk/israelske væpnede gruppa. De demonstrerte fredelig. Trump truet i januar med å angripe Iran hvis myndighetene drepte fredelige demonstranter. Etter meldinger om massedrap på demonstranter, truet Trump igjen med «svært kraftige tiltak» hvis pågrepne demonstranter ble henrettet. Noen uker senere gjenopptok Iran og USA forhandlinger om det iranske atomprogrammet, og de var ifølge meklere svært nær en fredsavtale da USA sammen med Israel gikk til angrepskrig på Iran 28. februar. Da en reporter spurte Trump om hvordan USA kan angripe Irans bruer og kraftverk uten at det vil være en krigsforbrytelse, viste Trump til iranske myndigheters drap på demonstranter. Uten å legge fram bevis, sa Trump at amerikansk etterretning har fanget opp meldinger fra sivile som trygler om flere bomber i nærheten av steder som er under angrep i Iran. Demonstrasjoner mot økende levekostnader brøt ut i Iran i slutten av desember og utviklet seg til en landsomfattende protestbølge som nådde sin topp 8. og 9. januar. Den USA-baserte Human Rights Activists News Agency (Hrana) oppga i en rapport i februar at over 7000 mennesker ble drept i løpet av 50 dager med demonstrasjoner





