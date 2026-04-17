Trump fremhever skattekutt på tips med stunt i Las Vegas

Det hvite hus bruker arrangementer og personlige historier for å minne amerikanerne om fordelene med Donald Trumps skattekutt, spesielt elimineringen av skatt på tips, som illustreres gjennom stunts og uttalelser fra presidenten selv.

Det hvite hus har den siste uken prioritert å minne amerikanerne om effektene av Donald Trump s skattekutt, med særlig fokus på bestemmelsen om ingen skatt på tips. Denne delen av den mye omtalte «Big Beautiful bill» har vært et sentralt budskap for presidenten. Under et arrangement i Las Vegas tirsdag kveld, lyste nettopp dette budskapet opp bak ham mens han talte til forsamlingen.

Presidenten fremhevet viktigheten av å redusere den skattemessige byrden for arbeidere som mottar tips, og argumenterte for at dette stimulerer økonomien og gir enkeltpersoner mer disponibel inntekt. Han pekte på at mange amerikanere, spesielt de som jobber i serviceyrker, er avhengige av tips som en betydelig del av inntekten sin, og at fjerning av skatt på disse inntektene vil gi dem en merkbar lettelse. Dette tiltaket ble presentert som en direkte fordel for vanlige borgere og et bevis på presidentens engasjement for å forbedre den økonomiske situasjonen for arbeiderklassen. Et spesielt arrangement mandag denne uken, der en DoorDash-sjåfør leverte McDonald’s-mat til presidenten i Det hvite hus, fanget oppmerksomheten til verdenspressen. Sharon Simmons, som beskrives som en bestemor og DoorDash-sjåfør, ble brukt som et levende eksempel på hvordan Trumps skattekutt har hatt en positiv innvirkning. Ifølge Det hvite hus skal Simmons ha spart rundt 11 000 dollar som følge av reformen som eliminerer skatt på tips. Dette stuntet skapte betydelig engasjement i sosiale medier, og ble tatt opp av presidenten selv under arrangementet i Las Vegas. Trump brukte Simmons sin situasjon til å illustrere de personlige fordelene av skattekuttene. Han fortalte om Simmons' arbeid som DoorDash-sjåfør, et arbeid hun utfører for å bidra til å dekke kostnadene for ektemannens kreftbehandling. Presidenten uttrykte optimisme med tanke på ektemannens helsetilstand, og koblet dette direkte til den økonomiske lettelsen som skattekuttene gir familien. Trump innrømmet lattermildt at arrangementet med matleveringen kunne oppfattes som litt ukonvensjonelt, og beskrev det som «litt pinlig» og potensielt det første av sitt slag i Det ovale kontors historie. Han reflekterte over synet av en kvinne som leverte store mengder McDonald’s-mat til presidenten, og stilte spørsmål ved troverdigheten til slike demonstrasjoner. Da en journalist spurte Simmons om hvorvidt Det hvite hus var flinke til å gi tips, svarte hun nølende: «Ehm… kanskje». Presidenten avbrøt henne umiddelbart, stakk hånden i lommen og ga henne det som så ut til å være en 100-dollarseddel, noe som ytterligere understreket poenget om tips og den økonomiske gevinsten. Disse arrangementene og uttalelsene viser en tydelig strategi fra Det hvite hus om å personifisere effektene av skattekuttene og gjøre dem mer håndgripelige for den amerikanske befolkningen, spesielt med tanke på det kommende valget. Ved å fokusere på enkeltpersoners økonomiske gevinster og bruke medieoppmerksomhet rundt slike stunts, forsøker administrasjonen å bygge opp positiv opinion og overbevise velgerne om fordelene ved politikken de har gjennomført. Denne tilnærmingen, selv om den erkjennes som noe uvanlig, er ment å skape en emosjonell forbindelse og vise at skattekuttene ikke bare er tall på papiret, men har reelle positive konsekvenser for folks liv





