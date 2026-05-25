USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran er 'god og skikkelig'. Detaljene i avtalen er imidlertid fortsatt ukjente. Trump kritiserer den tidligere atomavtalen med Iran, inngått under Barack Obamas presidentskap, og beskriver den som 'en av de verste avtalene vårt land noensinne har inngått'.

Han mener at forhandlingene under hans administrasjon er 'det stikk motsatte' av Obamas tilnærming. Trump har tidligere sagt at han ville akseptere en 20-årig suspensjon av Irans atomprogram, noe som ser ut til å bekrefte et skifte bort fra kravet om en total slutt på programmet. Han har også sagt at han ville forbli kritisk til Iran, selv om USAs forhold til Iran blir 'mye mer profesjonelt'.

Trumps uttalelser om en avtale med Iran har vært kontroversielle, og noen har hevdet at han ikke har noen klar plan for hvordan han skal håndtere situasjonen. Men Trump hevder at han har en klar visjon for hvordan han skal håndtere krigen med Iran, og at han er på vei mot en løsning





