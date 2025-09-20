Trump hevder å ha beordret dødelig angrep på narkotikasmuglerfartøy i Karibia

Donald Trump hevder å ha beordret et dødelig angrep mot et fartøy i Karibia, og Venezuela anklager USA for å føre en ikke-erklært krig. Hendelsen har ført til spenninger og kritikk.

Hør saken Tre menn er døde i angrepet. President Donald Trump melder selv om angrepet på Truth Social: På mine ordre beordret krigsministeren et dødelig angrep mot et fartøy tilknyttet en utpekt terrororganisasjon som drev narkotikasmugling i USSOUTHCOMs ansvarsområde, skriver Trump. Han hevder etterretning bekreftet at fartøyet fraktet ulovlige narkotika, og var på vei langs en kjent rute for narkotikasmugling med mål om å forgifte amerikanere.

Presidenten avslutter sitt innlegg slik: Slutt å selge fentanyl, narkotika og ulovlige rusmidler i USA, og slutt med vold og terror mot amerikanere! Trump oppga ikke hvor fartøyet kom fra eller hvor angrepet fant sted, melder Reuters. De siste ukene har president Donald Trump hevdet at amerikanske styrker har sprengt tre venezuelanske båter de hevder frakter narkotika, og drept minst 14 personer Trump har beskrevet som narko-terrorister. Trump påsto at en av båtene ble operert av gjengen Tren de Aragua, som tidligere i år ble oppført av USA som en utenlandsk terrororganisasjon. Den venezuelanske regjeringen har benektet at noen av de drepte tilhørte gjengen. Administrasjonen har forsvart det militære angrepet som et nødvendig tiltak for å stanse strømmen av narkotika inn i USA. Amerikanske myndigheter har gitt lite informasjon om de to første angrepene, til tross for krav fra landets lovgivere. Flere senatorer, både demokrater og enkelte republikanere, samt menneskerettighetsgrupper, har stilt spørsmål ved lovligheten av Trumps handlinger. De mener dette kan være et maktmisbruk fra presidentens side, særlig fordi militæret ble brukt til politioppgaver, skriver AP. Det siste angrepet skjer samtidig som USA har bygget opp en massiv militær tilstedeværelse i det sørlige Karibia. Fem F-35 kampfly landet lørdag i Puerto Rico etter at Trump-administrasjonen beordret ti av stealth-flyene til regionen. I tillegg til kampflyene har USA minst syv krigsskip og en atomdrevet ubåt i området, skriver Reuters. Venezuela anklager USA for å føre en ikke-erklært krig i Karibia. De oppfordrer FN til å etterforske amerikanske angrepene. Venezuelas utenriksminister Yvan Gil har oppfordret FNs sikkerhetsråd til å kreve en umiddelbar stopp av USAs militære tiltak i Karibia. Landets forsvarsminister kaller hendelsene en krig uten krigserklæring. Man kan allerede se hvordan mennesker, uavhengig av om de er narkotikasmuglere eller ikke, har blitt henrettet i Det karibiske hav. Henrettet uten rett til forsvar, sa forsvarsminister Vladimir Padrino López. Venezuelas president Nicolás Maduro har anklaget USA for å forsøke å fremtvinge et regimeskifte i Venezuela under påskudd av å bekjempe narkotikahandel. Det er en bekymringsfull utvikling i forholdet mellom USA og Venezuela. Angrepene, som Trump selv hevder å ha beordret, har ført til betydelige spenninger og anklager om brudd på internasjonal lov. De påståtte angrepene har funnet sted i et område med stor strategisk betydning, noe som forsterker bekymringene om en potensiell eskalering av konflikten. Bruken av militæret i det som beskrives som en kamp mot narkotikasmugling, har møtt kritikk fra både politisk hold og menneskerettighetsgrupper. Kritikere peker på risikoen for maktmisbruk og at slike handlinger kan være i strid med internasjonale standarder. Den venezuelanske regjeringen har svart med sterke fordømmelser og anklager om aggressivitet fra USA. Venezuela anmoder FN om å undersøke hendelsene, noe som understreker alvoret i situasjonen. Oppbyggingen av en militær tilstedeværelse i Karibia, med flere krigsskip, kampfly og en atomdrevet ubåt, indikerer en intensivering av USAs engasjement i regionen. Dette skjer samtidig som forholdet mellom de to landene er på et historisk lavt nivå, noe som øker risikoen for ytterligere konfrontasjoner. Spørsmålet om lovligheten av angrepene og bruken av militærmakt er sentralt. Både senatorer og menneskerettighetsgrupper etterlyser mer informasjon og en grundig juridisk vurdering av Trumps handlinger. Uten en klar rettferdiggjørelse kan slike aksjoner sette presedens og undergrave internasjonale lover og normer. Situasjonen krever en forsiktig tilnærming for å unngå ytterligere eskalering. Dialog, etterforskning og respekt for internasjonal lov er avgjørende for å løse konflikten på en fredelig måte. Den humanitære situasjonen i Karibia, samt den geopolitiske konteksten, forsterker behovet for diplomati og en ansvarlig håndtering av krisen. Det er viktig å følge utviklingen nøye og understreke behovet for å beskytte sivile og unngå ytterligere tap av menneskeliv. Den nåværende situasjonen i Karibia representerer en kompleks utfordring som krever et gjennomtenkt svar fra det internasjonale samfunnet





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Donald Trump Venezuela Narkotikasmugling Karibia Militærangrep

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump i England: - - Største i moderne tidOnsdag tar den britiske kongefamilien imot USAs president Donald Trump og førstedame Melania på Windsor.

Les mer »

Donald Trump: - Hyller forfattere:Trump taler - med manus (!) - i forkant av rojal bankett på Windsor i London. Likevel er det én ting som overrasker ekspertene mer.

Les mer »

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »

Venezuela anklager USA for uerklært krig i Karibia, mens London-politi etterforsker HIV-smittedrapVenezuela anklager USA for militære handlinger i Karibia og ber FN etterforske, samtidig som London-politiet etterforsker en sak der en mann er dømt for voldtekt og hensynsløs overføring av HIV ved bruk av datingapper.

Les mer »

Venezuela krever stans av USAs militære tiltak i KaribiaVenezuelas utenriksminister ber FNs sikkerhetsråd gripe inn mot USAs militære nærvær i Karibia, som landet beskriver som en uerklært krig. Hendelser inkluderer påståtte henrettelser og amerikanske angrep mot venezuelanske båter, beskrevet av Trump som angrep på narkotikaterrorister.

Les mer »

Trump beordret dødelig angrep mot fartøy – Venezuela anklager USA for uerklært krigDonald Trump hevder å ha beordret et dødelig angrep mot et fartøy i Karibia. Venezuela anklager USA for uerklært krig og ber FN etterforske.

Les mer »