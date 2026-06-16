Trump hyller Iran-avtalen, men republikanere krever svar

Hemmelighold rundt avtalen skaper uro i Washington. Flere profilerte republikanere stiller spørsmål ved hva USA egentlig har gått med på.

Donald Trump hyller Iran-avtalen som en stor seier for USA, men flere profilerte republikanere stiller nå spørsmål ved hva landet egentlig har gått med på.

Hemmeligholdet rundt avtalens detaljer skaper uro i Washington, der både politikere og kommentatorer krever innsyn. Trump-administrasjonen har holdt kortene tett til brystet, noe som har ført til spekulasjoner om avtalens faktiske innhold. Iran på sin side hevder at de sitter igjen med de største fordelene, en påstand som vekker bekymring blant konservative krefter i USA. Samtidig som Trump feirer det han kaller en historisk diplomatisk bragd, øker presset på administrasjonen for å legge fram hele avtaleteksten.

Senator Lindsey Graham, en av republikanernes fremste stemmer i utenrikspolitikk, uttrykker dyp bekymring. Til tross for at han generelt støtter en avtale, sier han at Irans framstilling av fredsavtalen ikke stemmer overens med Trumps versjon. Avtalen slik Iran beskriver den, høres forferdelig ut, ifølge Graham. Også Fox News-profilen Mark Levin reagerer kraftig og spør gjentatte ganger hvorfor ikke hele avtaleteksten offentliggjøres.

Kritikken går på at avtalen ikke ser ut til å adressere Irans ballistiske missilprogram, noe som var et sentralt punkt i tidligere forhandlinger. Flere konservative medier stiller spørsmål ved om Trump er i ferd med å gjenopplive Barack Obamas omstridte Iran-avtale, en avtale Trump selv har slaktet gjentatte ganger. Til tross for kritikken, er det flere republikanere som håper avtalen kan bane vei for en slutt på den nesten fire måneder lange krigen.

Krigen har ført til høye energi- og drivstoffpriser i USA, noe som påvirker økonomien og den politiske situasjonen i landet. Senatets republikanske leder John Thune uttaler at en avtale kan få svært positiv effekt, spesielt med tanke på det kommende mellomvalget i november. Senator Bernie Moreno skriver på X at Trump fortjener tillit og støtte i sitt forsøk på å skape fred i Midtøsten.

Ledere fra Iran og USA har allerede signert fredsavtalen elektronisk, og en fysisk signering er planlagt fredag. Forsvarsminister Pete Hegseth har vitnet for kongressen om avtalen, men demonstrasjoner har preget høringene. Dersom avtalen viser seg å gi Iran mer handlingsrom, kan Trump risikere å møte motstand fra allierte i eget parti. Flere republikanske senatorer har uttrykt skepsis, og det er fortsatt uklart hvordan avtalen vil påvirke USAs sikkerhetspolitiske posisjon i Midtøsten.

Trumps tidligere kritikk av Obamas avtale gjør at enhver likhet med den vil bli møtt med harde reaksjoner. De neste dagene blir avgjørende for å se om Trump klarer å samle partiet bak seg, eller om hemmeligholdet fører til økt splittelse





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Avtalen Donald Trump Republikanere Lindsey Graham Hemmelighold Fredsavtale Midtøsten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump kritiserer Israels angrep på Beirut midt i fredsprosess med IranUSAs president Donald Trump mener Israels angrep på Beirut søndag ikke burde ha skjedd, spesielt siden USA og Iran er i innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Trump advarer mot at angrepet kan forstyrre den viktige prosessen, og oppfordrer alle parter til å avstå fra flere angrep både i Libanon og mot Israel.

Read more »

Trump til Axios: Iran-avtale signeres innen «noen timer»TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Trump truer med å ødelegge fredsavtalen mellom Iran og USATrump har truet med å ødelegge fredsavtalen mellom Iran og USA etter at Israel angrep Beirut. Han har også reagert sterkt etter søndagens angrep mot Beirut og skrev på Truth Social at det ikke burde skjedd.

Read more »

Trump til Axios: Iran-avtale signeres innen «få timer»Donald Trump sier til Axios at Israels angrep på Beirut forsinket avtalesigneringen med Iran, men at signeringen vil skje innen få timer.

Read more »