Trump hyller Iran-avtalen - men republikanere krever svar

Donald Trump feirer fredsavtalen med Iran som en seier, men flere republikanere, inkludert senator Lindsey Graham, uttrykker bekymring over manglende innsyn i avtaleteksten og motstridende fremstillinger fra partene.

USAs president Donald Trump hyller den nye fredsavtalen med Iran som en stor seier for USA. Samtidig hevder iranske myndigheter at de har oppnådd gunstige betingelser.

Avtaleteksten er imidlertid ikke offentliggjort, noe som skaper økende uro blant republikanere i Washington. Flere profilerte politikere, inkludert senator Lindsey Graham, krever innsyn i hva USA faktisk har forpliktet seg til. Lindsey Graham, en av de mest markante republikanske stemmene når det gjelder Iran-politikk, uttrykker bekymring over de motstridende fremstillingene av avtalen.

«Avtalen slik vi beskriver den, høres veldig bra ut. Men avtalen slik Iran beskriver den, høres forferdelig ut,» sier Graham. Han peker på at Irans versjon av avtalen ikke ser ut til å stemme overens med Trump-administrasjonens fremstilling. Fox News-profilen Mark Levin reagerer også kraftig og spør gjentatte ganger hvorfor avtaleteksten ikke legges frem for offentligheten.

Kritikken retter seg også mot at avtalen, slik den foreløpig er presentert, ikke ser ut til å påvirke Irans ballistiske missilprogram. Flere konservative medier antyder at Trump kan være på vei tilbake til en versjon av JCPOA, den tidligere Obama-avtalen som Trump selv har slaktet og kritisert som for svak. Samtidig håper andre republikanere at avtalen kan bidra til å avslutte den nesten fire måneder lange krigen, som har ført til høye energipriser i USA.

Senatets republikanske leder John Thune uttaler: «En avtale kan få svært positiv effekt på økonomien, som åpenbart også vil kunne påvirke den politiske situasjonen i landet,» med henvisning til mellomvalget i november. Senator Bernie Moreno skriver på X at «Trump fortjener både tillit og støtte mens han forsøker å skape fred i Midtøsten». Bakgrunnen for avtalen er de mange luftangrepene USA har gjennomført mot Iran, blant annet natt til 11. juni.

Trump har tidligere annonsert at avtalen både vil avslutte krigen og hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen. Dersom avtalen viser seg å gi Iran mer handlingsrom, kan Trump risikere å møte motstand fra allierte i eget parti. Ledere fra Iran og USA har allerede signert avtalen elektronisk, og fysisk signering er planlagt fredag. Mangelen på innsyn og motstridende uttalelser skaper nå spenning i Washington, og mange venter spent på den endelige avtaleteksten





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