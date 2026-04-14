Trump i konflikt med pave Leo XIV: Kritikk av presidentens uttalelser skaper reaksjoner

Donald Trumps uttalelser rettet mot pave Leo XIV møter sterk kritikk fra både politiske motstandere og tidligere støttespillere. Kommentarer om pavens rolle og bekymringer rundt kriminalitet og atomvåpen har utløst debatt om respekt for religiøse ledere og potensiell innvirkning på Trumps støtte blant katolske velgere. Flere republikanere har uttrykt misnøye med Trumps handlinger, inkludert delingen av et kontroversielt bilde. Visepresident JD Vance velger en mer diplomatisk linje i sine kommentarer, mens andre fordømmer Trumps uttalelser som respektløse og blasfemiske.

Jeg mener Trump gjorde en betydelig feil. Dette er en sak som angår mange, spesielt i USA hvor katolikker utgjør en betydelig velgergruppe. Ifølge CNN-kommentator og tidligere Obama-rådgiver David Axelrod, var det utrolig respektløst av presidenten å antyde at paven, altså pave Leo XIV, ikke bryr seg om kriminalitet og ønsker at land skal ha atomvåpen. Axelrod peker på at dette er en absurd påstand. Han er ikke alene om å mene dette.

Flere republikanere har også uttrykt misnøye, noe som er spesielt tydelig i lys av Trumps deling av et KI-generert bilde av seg selv som en Jesus-lignende skikkelse, et bilde som senere ble slettet. Dette har ført til sterke reaksjoner. Tidligere kongressrepresentant og Trump-støttespiller Marjorie Taylor Greene reagerte sterkt og kalte handlingen blasfemisk, og krevde en beklagelse.

Denne hendelsen skjer i en tid der Trumps oppslutning blant katolske velgere allerede var fallende. Analyser fra viser at Trump vant katolikkene med 10–20 prosentpoeng i 2024, avhengig av valgdagsmålingene, en betydelig endring fra 2020. Dette indikerer en potensiell utfordring for Trump i fremtidige valg





