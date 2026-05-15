Trump: Kina tilbyr hjelp til å forhandle Iran-avtale, og Beijing vil kjøpe 200 amerikanske fly

Presidenten har også adressert landbruksavtaler med Kina. USAs handelsutsending snakker om et potensielt salgsdeals i store trekk med Kina.

Natt til fredag sa Trump at Xi har tilbudt seg å hjelpe med å forhandle frem en avtale med Iran, og at Xi er enig i at Iran ikke bør få atomvåpen.

Uttalelsen kom i et intervju med Sean Hannity på Fox News. Han sa også at Kina ønsker å kjøpe soyabønner og olje fra USA - i tillegg til de vanlige fornærmelsene mot Joe Biden og Barack Obama. - Vi forventer en avtale på et tosifret antall milliarder dollar for landbruket, sier USAs handelsutsending Jamieson Greer. Trump annonserte også natt til fredag at Kina har blitt enige om å kjøpe 200 fly fra den amerikanske flyprodusenten Boeing.

Aksjene deres stupte med fire prosent etter kunngjøringen. Ifølge Reuters er det fordi det var forventet og diskutert at Kina skulle kjøpe 500





