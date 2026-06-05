Trump kommenterer Hunter Bidens potensielle presidentambisjon og hans egen digitale comeback

Donald Trump kritiserer Hunter Bidens fortid, men gir uventet rom for at sonen kan lykkes i en eventuell valgkamp. Samtidig har Hunter revitalisert sin sosiale medie‑profil og får både positiv og kritisk oppmerksomhet i amerikansk presse.

USAs tidligere president Donald Trump kom natt til fredag norsk tid inn på den løpende spekulasjonen om at Joe Bidens sønn, Hunter Biden , kunne stille som presidentkandidat i et kommende valg.

På en pressekonferanse i Washington kritiserte Trump den tidligere livsstilen til Hunter og påpekte at hans bakgrunn kunne påvirke en eventuell kampanje. - Fortiden spiller inn i denne typen ting. Fortiden hans er ikke den beste, sa Trump i et kort, men tydelig utsagn. Kommentarene kom samtidig som media har debattert om Biden-familiens politiske fremtid, med særlig fokus på den eldre presidentens kontroversielle forretningsforbindelser i utlandet, hans egen historie med rusavhengighet, og pågående juridiske etterforskninger.

Hunter Bidens egen livshistorie har i flere år vært et hyppig angrepspunkt for Trump og den republikanske fløten, som har brukt hans navn i slagord som "hvor er Hunter?

" på valgkampens møter og i sosiale medier. Likevel viste Trump en uventet nyans til en del av spørsmålet da han ble spurt om hvordan han trodde en eventuell Hunter‑kamp ville gå. - Han kan gjøre det bra. Jeg er ikke sikker.

Det vil være ganske åpent, så vidt jeg forstår det, svarte Trump, og ga inntrykk av at han ser en viss mulighet for en overraskende politisk reise. Samtidig har Hunter Biden selv begynt å styrke sin egen offentlige profil på digitale plattformer etter en lengre pause. I mai gjenopptok han aktiviteten på sosiale medier og publiserte et første innlegg med ordene: Jeg er Hunter Biden. Dere har faktisk aldri hørt fra meg.

Fra den gang har han delt flere hundre innlegg, ofte i form av kommentarer på andres innlegg, smådebatter om edruelighet, eller humoristiske innslag. Hans tilstedeværelse har fått betydelig oppmerksomhet i amerikansk presse, der tidsskrifter som Forbes har omtalt ham som en ny stjerne i offentligheten, mens Buzzfeed har kalt ham en uventet favorittfølger.

På en av sine nyeste poster benektet han at en kokainpose som tidligere ble funnet i Det hvite hus under farens administrasjon, skulle ha tilhørt ham: Det var absolutt ikke min, skrev han, og understreket at han aldri ville glemme sine egne feil. I tillegg har han tatt til ordet om kunstig intelligens, og i en spøkende tone kommenterte han et bilde av seg med en pipe ved å nevne at han ikke besitzt en "lille ball på enden".

Disse aktivitetene har sådd både nysgjerrighet og debatt blant velgere, analytikere og politiske kommentatorer. Den økte mediedekningen av Hunter Bidens sosiale medie‑aktivitet har også fylt nyhetsbyråer med artikler om hans mulige rolle i fremtidige valg. Mange spekulerer i om hans personlige vekst og offentlige oppslag kan gjøre ham til en mer attraktiv kandidat, eller om hans tidligere problemer fortsatt vil hindre ham i å oppnå tillit.

Samtidig holder Trump en viss avstand fra direkte å støtte et Biden‑kandidatval, men hans kommentarer om at "det kan hende han gjør det bra" gir rom for tolkninger. Uavhengig av hvordan den politiske dynamikken utvikler seg, er det klart at både Trump‑media og Biden‑familien nå lever i en intens konkurranse om publikumets oppmerksomhet, med sosiale medier som et sentralt slagmark i denne kampen.

Fremover vil både amerikanske og internasjonale observatører følge nøye med på hvordan denne uvanlige kombinasjonen av politisk kritikk, personlig omvendelse og digital tilstedeværelse påvirker den bredere valgdebatten





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