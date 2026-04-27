Trump krever Kimmels avskjed etter sikkerhetsbrudd

Donald Trump og hans stab reagerer kraftig på Jimmy Kimmels kommentarer om Melania Trump, og knytter dem til et forsøk på å trenge seg inn i Det hvite hus under korrespondentmiddagen. Trump krever at Kimmel fjernes fra Disney og ABC.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB Donald Trump og hans stab reagerer sterkt på en kommentar komiker Jimmy Kimmel fremsatte i sitt program, der han antydet at Melania Trump hadde «gløden til en blivende enke», kun to dager før et alvorlig sikkerhetsbrudd under den årlige korrespondentmiddagen i Washington D.C.

Hendelsen involverte en 31 år gammel mann som forsøkte å trenge seg inn i ballsalen i Det hvite hus, bevæpnet med en hagle, pistol og flere kniver. Trump hevder at angrepet var direkte knyttet til Kimmels uttalelser og beskriver det som en åpenbar og uhyggelig handling. Trump krever umiddelbar avskjedigelse av Kimmel fra hans stillinger i Disney og ABC, og anklager ham for å spre hat og voldelig retorikk som splitter nasjonen.

Han understreker at Kimmels kommentarer om hans familie ikke er humoristiske, men heller ødeleggende og bidrar til en forverring av den politiske polariseringen i USA. Melania Trump slutter seg til kritikken og hevder at Kimmels ord forsterker en politisk sykdom og at personer som ham ikke bør ha plattform til å spre hat i folks hjem hver kveld. Hun oppfordrer ABC til å ta et tydelig standpunkt mot Kimmels uttalelser.

Pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus gikk mandag ut med en skarp kritikk av venstresiden og demokratene, og anklaget dem for å være ansvarlige for det hun beskriver som et attentatforsøk. Leavitt hevder at en «hatkultur» mot presidenten og hans støttespillere har ført til vold og nesten resulterte i en tragedie under korrespondentmiddagen. Den pågrepne mannen, en 31-åring, har angivelig skrevet et manifest der han uttrykker et ønske om å skade tjenestemenn fra Trump-administrasjonen.

Påtaleansvarlig Todd Blache har indikert at Trump sannsynligvis var et av målene. Denne hendelsen minner om en tidligere suspensjon av Kimmel fra Disney i fjor høst, etter press fra Trump-administrasjonen. Suspensjonen skyldtes kommentarer Kimmel kom med i etterkant av drapet på en ytre høyre-aktivist, Charlie Kirk. Reaksjonene var sterke fra alle hold, inkludert politikere, kjendiser og Disney+-abonnenter som truet med å kansellere sine abonnementer.

Etter massiv kritikk og tap av abonnenter, ble Kimmel imidlertid raskt gjeninnsatt i sin stilling bare seks dager senere. Saken reiser viktige spørsmål om grensen for ytringsfrihet, ansvarlighet for offentlige uttalelser og den potensielle innvirkningen av retorikk på voldelige handlinger. Det er en økende bekymring for den polariserte politiske atmosfæren i USA og hvordan den kan bidra til eskalerende spenninger og trusler mot offentlige personer.

Sikkerhetstiltakene rundt offentlige arrangementer og politiske ledere blir nå nøye vurdert på nytt i lys av denne hendelsen. Debatten om Kimmels rolle og ansvaret til mediene for å moderere hatytringer vil trolig fortsette i tiden fremover





