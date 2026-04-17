Trump kritiserer New Yorks nye eiendomsskatt: – Byen har ingen sjanse

Donald Trump angriper New Yorks nye skatt for eiendomsbesittere som ikke bor i byen, og hevder ordfører Zohran Mamdani ødelegger byen. Dette markerer en tilbakevending til kritikk etter et tidligere uventet vennlig møte.

Den tidligere presidenten Donald Trump har igjen kastet seg inn i debatten rundt New York s politikk, denne gangen med skarp kritikk rettet mot byens ferske ordfører, Zohran Mamdani . Årsaken til Trumps sinne er en ny skatt Mamdani har foreslått, en såkalt "pied-à-terre"-skatt, som spesifikt retter seg mot velstående eiendomsbesittere som eier eiendom i New York , men som ikke har byen som sin faste bostedsadresse.

Denne skatten representerer et betydelig politisk skifte og har umiddelbart provosert frem en reaksjon fra Trump, som tidligere hadde vist en uventet tålmodighet overfor Mamdani. Forholdet mellom Trump og Mamdani har vært preget av store politiske kontraster. Mamdani, som representerer et annet politisk spekter enn Trump, har tidligere uttalt seg kritisk om Trump, blant annet ved å beskrive ham som fascist. Likevel ble det i november rapportert om et overraskende godt møte mellom de to i Det hvite hus, noe som skapte undring gitt deres fundamentale uenigheter. Da Mamdani ble konfrontert med sine tidligere uttalelser om Trump, svarte Trump på en måte som ble tolket som åpen for dialog. Men den nylige annonseringen av den nye skatten ser ut til å ha brutt denne våpenhvilen. Trump tok til sitt eget sosiale medium, Truth Social, for å uttrykke sin misnøye. Med sterke ord hevdet han at "dessverre ødelegger ordfører Mamdani New York! Byen har ingen sjanse! USA bør ikke bidra til byens fall. Det vil bare bli verre." Han la videre til at "skatt, skatt, skatt-politikken er helt feil. Folk flykter. De må endre kurs – og det raskt. Historien har vist at dette «opplegget» rett og slett ikke fungerer." Disse uttalelsene reflekterer Trumps gjentatte kritikk av økte skatter og reguleringer, og hans tro på at slike tiltak skader byens økonomi og attraktivitet. På sin side har ordfører Mamdani fremholdt at skatten er et nødvendig grep for å styrke byens økonomi og sikre en mer rettferdig fordeling av byens ressurser. Han uttalte tidligere til CBS News at han og guvernør Hochul er ett skritt nærmere å balansere budsjettet gjennom denne nye skatten rettet mot de "superrike og globale elitene". Mamdani har også beskrevet sitt forhold til Trump som ærlig og direkte, til tross for betydelige uenigheter. Han fortalte at de har hatt en rekke møter og at de er ærlige om sine ulikheter, men at de begge deler en dyp kjærlighet for New York City, noe som danner grunnlaget for deres samtaler. Denne kjærligheten til byen ser ut til å være et sjeldent felles punkt mellom de politiske motstanderne. Videre har Mamdani ikke lagt skjul på sine politiske standpunkter på andre områder, som for eksempel hans motstand mot krigen i Iran. Han bekreftet at disse utenrikspolitiske uenighetene også har vært tema i samtaler med Trump. Til tross for Trumps seneste utbrudd, indikerer Mamdanis uttalelser en vilje til fortsatt dialog, selv om grunnlaget for dialogen er preget av dype politiske og ideologiske kløfter. Spørsmålet nå er hvordan denne nye verbale kampen mellom New Yorks ordfører og en innflytelsesrik tidligere president vil påvirke byens politiske landskap og dens evne til å gjennomføre nye finanspolitiske tiltak





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump angriper Meloni: Kritiserer Italias rolle i Hormuzstredet og omtaler henne som svakDonald Trump kritiserer Italias statsminister Giorgia Meloni for hennes håndtering av Hormuzstredet og hennes forhold til Iran, i et overraskende utfall som setter søkelyset på forholdet mellom de to høyreorienterte lederne. Uttalelsene kommer i et telefonintervju og har utløst reaksjoner i Italia.

Read more »

Trump angriper Meloni: Kaller henne svak og kritiserer hennes håndtering av Hormuzstredet og pavenDonald Trump kritiserer Italias statsminister Giorgia Meloni i et telefonintervju. Han anklager henne for manglende mot og en passiv rolle i krisen rundt Hormuzstredet. Trump gjentok også kritikk av paven.

Read more »

Trump-feide: - Iran hyller pavenPaven nekter å tie etter Trump-kritikk og får støtte fra uventet hold: - Ditt lederskap er en inspirasjon, sier iransk toppleder.

Read more »

FEMA-topp i USA hevder å ha blitt teleportert – Trump reagererEn uvanlig hendelse har skapt overskrifter i Washington DC. FEMA-topp Gregg Phillips hevder å ha blitt teleportert. President Donald Trump reagerer på uttalelsene. Det hele involverer en Waffle House-restaurant og konspirasjonsteorier. Saken har ført til spørsmål om Phillips' rolle og presidentens reaksjon.

Read more »

Pave Leo om Trump-regjeringen, Sørlands møte med Trump og Miss Universe-salgPave Leo uttaler at han ikke frykter Trump-administrasjonen og vil fortsette å tale om evangeliets fredsbudskap. Samtidig forteller tidligere Miss Norway Kathrine Sørland om et uventet møte med Donald Trump under Miss Universe i 2004, og om en påfølgende invitasjon til New York som hun avslo. Sørland reflekterer nå over hendelsen som en maktdemonstrasjon. Nyheten inkluderer også bakgrunnen for Trumps salg av Miss Universe-organisasjonen i 2015 etter kontroversielle uttalelser.

Read more »

Trump varsler våpenhvile i LibanonVåpenhvilen gjelder fra klokken 23.00 torsdag kveld. – Alt avhenger av om Israel slutter å angripe, sier Hizbollah-topp.

Read more »