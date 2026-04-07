Trump kunngjør midlertidig våpenhvile med Iran – etter trussel om utslettelse

Tidligere president Donald Trump annonserer en midlertidig våpenhvile med Iran, etter trusler om omfattende militære handlinger. Våpenhvilen er avhengig av at Iran åpner Hormuzstredet. Uttalelsen kommer etter samtaler med Pakistan og kort tid etter at Trump truet med å «utslette en hel sivilisasjon». Oljeprisene reagerte umiddelbart.

Hør på saken. Han uttaler at det er snakk om en våpenhvile som begge parter er enige om. Iran ske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. Trump hevder at USA har mottatt et forslag på 10 punkter fra Iran , som han mener er et akseptabelt utgangspunkt for videre forhandlinger for amerikanerne. Dette skriver Trump på sin egen sosiale medieplattform, Truth Social, like etter klokken 00:30 onsdag.

Initiativet har oppstått etter samtaler med Pakistans statsminister Shehbaz Sharif og den militære lederen Asim Munir. Under forutsetning av at Den islamske republikk Iran går med på en FULLSTENDIG, UMIDDELBAR og SIKKER ÅPNING av Hormuzstredet, har jeg gått med på å utsette bombingen og angrepet på Iran i en periode på to uker. Dette vil være en gjensidig VÅPENHVILE! Årsaken til dette er at vi allerede har nådd og overgått alle militære mål, og vi er kommet langt i arbeidet med en endelig avtale om LANGVARIG FRED med Iran, og FRED i Midtøsten. Vi har mottatt et forslag med ti punkter fra Iran, og mener dette er et brukbart grunnlag for videre forhandlinger. En talsmann for Det hvite hus har uttalt til CNN at også Israel, som initierte angrep på Iran sammen med USA, har akseptert en midlertidig våpenhvile. Kun halvannen time før fristen president Trump har satt for Iran til å åpne Hormuz-stredet, kommer meldingen om våpenhvilen. Tidligere på tirsdag truet han med å «utslette en hel sivilisasjon» dersom Iran ikke etterkom hans krav, en uttalelse som har rystet hele verden. Meldingen om våpenhvilen førte til et raskt fall i oljeprisene på syv prosent, ifølge NTB. Har du tips eller informasjon? Send oss informasjon, bilder eller videoer. Tips oss gjerne





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Våpenhvile Hormuzstredet Midtøsten Oljepriser Politikk USA

United States Latest News, United States Headlines

