Trump kunngjør midlertidig våpenhvile med Iran - Oljeprisen faller

Tidligere president Donald Trump annonserte en midlertidig våpenhvile med Iran, under forutsetning av at Hormuzstredet åpnes. Dette kommer etter trusler om omfattende militære handlinger og fører til en umiddelbar nedgang i oljeprisene. Iranske myndigheter har ikke kommentert utspillet.

Hør på saken. Han uttaler at det dreier seg om en våpenhvile som begge parter er enige om. Iran ske myndigheter har foreløpig ikke kommentert dette. Trump hevder at USA har mottatt et 10-punkts forslag fra Iran , som han mener utgjør et godt utgangspunkt for videre forhandlinger for amerikanerne. Dette skriver Trump på sitt eget sosiale medium, Truth Social, like etter klokken 00:30 onsdag.

Initiativet er kommet i stand etter samtaler med Pakistans statsminister Shehbaz Sharif og den militære lederen Asim Munir. Under forutsetning av at Den islamske republikk Iran samtykker til en FULLSTENDIG, UMIDDELBAR og SIKKER ÅPNING av Hormuzstredet, har jeg gått med på å utsette bombingen og angrep på Iran i en periode på to uker. Dette vil utgjøre en gjensidig VÅPENHVILE! Årsaken til dette er at vi allerede har nådd og overgått alle militære mål, og vi er kommet langt i arbeidet med en endelig avtale om LANGVARIG FRED med Iran, og FRED i Midtøsten. Vi har mottatt et forslag med ti punkter fra Iran, og mener dette er et brukbart grunnlag for videre forhandlinger. En talsperson fra Det hvite hus sier til CNN at også Israel, som gikk til angrep på Iran sammen med USA, har akseptert en midlertidig våpenhvile. Meldingen om våpenhvile kommer bare halvannen time før fristen president Trump har satt for Iran for å åpne Hormuz-stredet. Tidligere tirsdag truet han med å utslette en hel sivilisasjon dersom Iran ikke etterkom hans krav, uttalelser som har skapt sterke reaksjoner verden over. Meldingen om våpenhvile resulterte i et raskt fall i oljeprisen på syv prosent, ifølge NTB. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller videoer





