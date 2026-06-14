Trump kunngjør påstått atomavtale med Iran mens spenningen i Midtøsten øker

USAs president Trump hevder at en ny avtale med Iran, som skal inkludere en forpliktelse til å avstå fra atomvåpen og åpning av Hormuz, er på vei til signering. Samtidig rapporteres om økt militær spenning i regionen, motstridende iranske luftfartsnyheter og lokale hendelser i Norge.

USAs president Donald Trump har i løpet av helgen hevdet å være nær en ny avtale med Iran, selv om den iranske regjeringen ennå ikke har bekreftet at den vil underskrive noen formell pakt.

Trump sa til en avis at avtalen, som skal inneholde en forpliktelse fra Iran om å ikke forfølge atomvåpen og en umiddelbar åpning av Hormuzstredet, vil bli signert av ham eller av visepresident J.D. Vance. I tillegg melder han at USA vil avvente uttak av kjernefysisk materiale fra Iran og at sanksjonene mot den islamske republikken kan bli lettet.

Avtalen skal ifølge Trump ha blitt diskutert flere ganger i løpet av helgen og er dokumentert på overvåkningskameraer, men den er ennå ikke godkjent av Teheran. Samtidig har den regionale spenningen økt kraftig etter at to iranske nyhetsbyråer har publisert motstridende rapporter om kansellering av flyreiser i vestlige Iran i påvente av et mulig iransk angrep mot Israel.

Det statlige nyhetsbyrået Tasnim meldte at flyreiser ble suspendert etter at Iran varslet et gjengjeldelsesangrep mot Israel som svar på angrepene i Beirut. Det andre byrået, Isna, hevdet at det ikke finnes noen nye restriksjoner i luftrommet, og at flytrafikken går som normalt. Irans utenriksdepartement har i en uttalelse lagt skylden på USA og Israel for eskaleringen i regionen og påpeket at USA bæres ansvar for Israels brudd på våpenhvilen i Libanon.

Israel har på sin side gjennomført et angrep mot Hizbollah i Libanon, til tross for pågående forhandlinger om en potensiell avtale mellom USA og Iran. Trump har kritisert Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hevdet i et telefonsamtale med Axios at Israel burde ha avstått fra å utføre angrepet, og han har uttrykt sin frustrasjon over den påståtte militære handlingen.

I andre nyheter fra Norge har en brann i en bygning i Strandgaten i Bergen sentrum tvunget evakuering av fire hus på grunn av kraftig røykutvikling. Ti personer og en hund ble evakuert, og brannvesenet rapporterte om røyk fra en vegg bak et sikringsskap og fra byggets andre etasje. I Oslo har Altibox kunngjort at de har iverksatt tekniske tiltak som har redusert antallet feil i sine tjenester.

På en annen front melder politiet om at en kano har blitt tatt av vinden og målrettet med en større bølge, noe som førte til at tre personer ble reddet av et redningshelikopter. De ble alle frisket opp etter kort tid. Disse hendelsene, sammen med den internasjonale spenningen omkring en påstått atomavtale mellom USA og Iran, viser en kompleks blanding av lokale sikkerhetsutfordringer og globale diplomatiske forhandlinger som påvirker både nasjonal og internasjonal sikkerhet





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA-Iran Avtale Donald Trump Midtøsten Spenning Israel-Hizbollah Konflikt Norske Beredskapshendelser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump hevder at USAs militære har drept lederen av Tren de AraguaPresidenten beskriver angrepet som raskt og dødelig og hevder at det var et svar på Biden sin politikk

Read more »

Spenning om fredsavtale mellom USA og IranIfølge statsministeren forberedes elektronisk signering av en avtale mellom USA og Iran som skal avslutte krigen. Pakistan har fungert som mekler, men Iran avviser at signing skal skje søndag. Partene deler motstridende opplysninger om avtaleinnholdet, og USAs president Trump avviser at en fredsavtale vil være til fordel for Iran. Iran varsler også begravelseseremonie for tidligere leder Khamenei 4. juli.

Read more »

Trump bues under NBA-finale og påstander om Iran - samtidig saksøker foreldre i mobbingsakerI denne nyhetsberetningen: Donald Trump blir møtt med buing under NBA-finale og fremsätter påstander om USA's fremtidige handlinger mot Iran. I en separat sak dør en 12-årig jente etter mobbing, og foreldrene saksøker kommunen etter rettens delvis anerkjennelse av skolens ansvar.

Read more »

USAs president Donald Trump: Iran-fredsavtale kan signeres søndag, Hormuzstredet åpnes for skipsfartUSAs president Donald Trump hevder at en foreløpig fredsavtale mellom USA og Iran skal signeres søndag. Ifølge Trump vil Hormuzstredet umiddelbart åpnes for internasjonal skipsfart når avtalen er undertegnet, og partene skal deretter innlede nye forhandlinger om Irans atomprogram.

Read more »