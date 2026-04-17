Trump lover avsløringer om UFO-er

President Donald Trump har varslet at hans administrasjon har avdekket betydningsfulle dokumenter knyttet til uidentifiserte flygende objekter (UFO-er) og mulig utenomjordisk liv. De første frigivelsene av disse dokumentene ventes å skje snart, noe som vekker stor interesse blant publikum.

President Donald Trump har offentliggjort en oppsiktsvekkende uttalelse som antyder at hans regjering har gjort betydelige funn i gjennomgangen av materiale relatert til uidentifiserte flygende objekter ( UFO -er). Ifølge meldinger fra Reuters, fortalte Trump en gruppe tilhengere under et arrangement i Phoenix fredag at de har avdekket «mange veldig interessante dokumenter».

Han la videre til at de første utgivelsene av disse dokumentene vil begynne «veldig, veldig snart», slik at publikum får mulighet til å undersøke fenomener selv. Arrangementet ble arrangert av den konservative gruppen Turning Point USA, og Trumps uttalelser har raskt spredt seg og skapt stor debatt. Denne utviklingen følger opp en ordre fra Trump tidligere i februar, der han beordret amerikanske myndigheter til å begynne prosessen med å frigjøre offentlige filer som omhandler UFO-er, uidentifiserte luftfenomener og potensielt utenomjordisk liv. Presidenten begrunnet denne beslutningen med den omfattende offentlige interessen for temaet. Ordren om gjennomgang ble initiert etter at Trump hadde kritisert tidligere president Barack Obama for det han mente var upassende deling av gradert informasjon. Obama hadde tidligere uttalt i et podcast-intervju at romvesener var «ekte», en uttalelse som angivelig bidro til Trumps beslutning om å sette i gang en grundigere undersøkelse og mulig frigivelse av informasjon. Til tross for presidentens klare uttalelser om funnene, har han så langt unnlatt å gi spesifikke detaljer om innholdet i de «interessante dokumentene», eller å angi en eksakt dato for når de første filene vil bli offentliggjort. Imidlertid ga Trump en indikasjon på hva disse dokumentene kan omhandle i en melding på sin egen sosiale medieplattform, Truth Social, i februar. Der beskrev han at det var snakk om dokumenter som omhandlet romvesener, utenomjordisk liv, uidentifiserte fenomener, UFO-er og «all annen informasjon forbundet med disse svært komplekse, men ekstremt interessante og viktige emnene». Disse uttalelsene har naturlig nok forsterket forventningene og spekulasjonene rundt hva som kan komme til å bli avslørt. Det er en pågående prosess som vil følge med stor interesse, spesielt med tanke på potensialet for å belyse en av de mest omdiskuterte og fascinerende mysteriene i moderne tid. Nyheten om disse kommende avsløringene kan potensielt endre måten vi ser på vår plass i universet og vår forståelse av ukjente fenomener





Donald Trump UFO Romvesener Dokumenter Avsløringer

