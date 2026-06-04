Trump lover ny milliardstøtte til USAs sterkt forurensende kullkraftverk

President Donald Trump har kunngjort en støttepakke på drøyt 6,5 milliarder kroner til USAs kriserammede kullindustri. Støtten vil omfemme 14 kullkraftverk og 42 kullgruver, og Trump lover også å bygge to nye kullkraftverk og en massiv ny terminal for eksport av kull.

President Donald Trump har kunngjort en støttepakke på drøyt 6,5 milliarder kroner til USAs kriserammede kullindustri. Støtten vil omfemme 14 kullkraftverk og 42 kullgruver, og Trump lover også å bygge to nye kullkraftverk og en massiv ny terminal for eksport av kull.

Beslutningen om å bevilge nye milliarder til den sterkt forurensende kullindustrien har Trump tatt med henvisning til forsvarsproduksjonsloven fra 1950. Miljøorganisasjoner tar kraftig avstand fra Trump-administrasjonens satsing på kullkraft, som kommer samtidig med kutt i støtten til fornybar energi. Kritikere mener at Trumps politikk vil føre til høyere strømregninger og mer forurenset luft.

Kull, som forårsaker store klimautslipp, sto en gang for mer enn halvparten av USAs strømproduksjon, men naturgass dekker nå rundt 43 prosent av USAs strømbehov, mens resten kommer fra atomkraft og fornybare energikilder





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