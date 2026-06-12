Donald Trump ble møtt med høylytt buing under NBA-finalen i New York, og analytikere tror han vil bruke kommende fotball-VM til å fjerne fokus fra interne problemer. Det vitner om en strategi kalt sportsvasking, der presidentskapet samarbeider med FIFA for å projisere styrke.

Donald Trump møtte høylytt buing fra publikum da han ankom Madison Square Garden i New York under NBA -finalen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs.

Dette var første gangen en sittende amerikansk president deltok på et NBA-sluttspill. Politisk analytikere mener dette er en del av en større strategi fra Trump sin side. Han har ikke tidligere har brukt sport som et politisk verktøy i like stor grad som under sitt nåværende presidentskap. Trump sliter tungt på meningsmålingene før mellomvalget i november, og eksperter tror han vil bruke kommende fotball-VM til å rette fokus bort fra hjemlige utfordringer.

Det kalles sportsvasking. Professoren i statsvitenskap Jules Boykoff fra Pacific University påpeker at Trump har et tett forhold til FIFA-president Gianni Infantino, som allerede ga Trump en fredspris under VM-trekningen i fjor. Infantino har bygget lignende forhold til andre ledere som Vladimir Putin og kongefamilien i Qatar. Tim Elcombe, idrettsprofessor ved Wilfrid Laurier University i Canada, menes at dersom fotball var mer populært i USA, ville Trump ha en enda større tilstedeværelse under VM.

Han spår en massiv sportsvasking. Dette skjer samtidig som det er store kontroverser knyttet til VM, inkludert skyhøye billettpriser, politisk spenning og logistikk mellom de tre vertslandene USA, Canada og Mexico. Det iranske landslaget deltar i VM i USA bare få måneder etter at Trump truet med å utslette den iranske sivilisasjonen. Dette har ført til at Iran har endret hovedbase til Mexico, og alle spillerne fikk først siste til visum.

Billettkvoten til iranske fans ble trukket tilbake. Professor Emily Ryall ved University of Glocestershire mener VM gir en plattform for å projisere nasjonal styrke og enhet. Boykoff mener Trumps behandling av Iran har ødelagt geopolitiske relasjoner og spør om det iranske laget vil bli et symbol for regimeendring eller for det eksisterende regimet. Hotell- og turistnæringen i USA har ikke mottatt den forventede tilstrømningen av VM-turister, ifølge American Hotel & Lodging Association, og legger skylda på FIFA og Trump.

Dette skjer mot bakgrunn av risiko for at turister kan bli sjept opp av immigransjonsmyndigheter





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