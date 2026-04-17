Trump: "Mange interessante UFO-dokumenter" frigis snart

President Donald Trump sier hans regjering har funnet en rekke interessante dokumenter relatert til UFO-er og uidentifiserte luftfenomener, og at disse vil begynne å bli offentliggjort svært snart. Dette er en oppfølging av Trumps ordre om å frigi filer om temaet, drevet av offentlig interesse og tidligere uttalelser fra Barack Obama.

President Donald Trump har annonsert at hans administrasjon har oppdaget betydelige mengder materiale relatert til UFO -er og uidentifiserte luftfenomener . Under et arrangement i Phoenix, arrangert av den konservative organisasjonen Turning Point USA, delte Trump sine funn med en gruppe tilhengere. Han uttalte at det er funnet «mange veldig interessante dokumenter» og at den første offentliggjøringen av disse vil skje «veldig, veldig snart».

Trump oppfordret publikum til selv å undersøke materialet når det blir tilgjengelig, for å avgjøre sannhetsgehalten i fenomenet. Dette kommer i forlengelsen av en ordre Trump ga i februar, der han påla amerikanske myndigheter å starte prosessen med å frigi offentlige filer som omhandler UFO-er, uidentifiserte luftfenomener og potensielt utenomjordisk liv. Avgjørelsen ble begrunnet med den utbredte offentlige interessen for temaet. Trump sin ordre om gjennomgang ble initiert etter anklager rettet mot tidligere president Barack Obama, om upassende deling av gradert informasjon. Obama hadde tidligere i et podcast-intervju uttalt at romvesener var «ekte». Presidenten har imidlertid unnlatt å gi spesifikke detaljer om innholdet i de funnet dokumentene, eller en eksakt dato for når den første bølge av filer vil bli gjort offentlig tilgjengelig. Allerede i februar ga Trump en indikasjon på hva dokumentene omhandler, via sin egen sosiale mediekanal Truth Social. Han beskrev da materialet som knyttet til romvesener, utenomjordisk liv, uidentifiserte fenomener, UFO-er og «all annen informasjon forbundet med disse svært komplekse, men ekstremt interessante og viktige emnene». Denne uttalelsen understreker presidentens engasjement i saken og signaliserer en potensiell åpning mot større åpenhet rundt et tema som lenge har fascinert og spekulert i. Det er forventet at frigivelsen av disse dokumentene vil kunne bidra til å besvare noen av de mange spørsmålene som har versert rundt uforklarlige hendelser i luftrommet. Frigivelsen av disse dokumentene er en direkte oppfølging av Trumps tidligere ordre om åpenhet rundt dette fascinerende og kontroversielle emnet. Det er betydelig interesse for hva disse dokumentene kan avsløre, og om de vil gi nye innsikter i eksistensen av utenomjordisk liv, eller om de vil forklare de uidentifiserte fenomenene på en mer jordnær måte. Denne prosessen med frigivelse av sensitiv informasjon er et tydelig tegn på en ny retning innen amerikansk politikk, hvor det legges vekt på økt transparens i saker som tidligere har vært omgitt av hemmelighold. Presset fra offentligheten, kombinert med Trumps egne uttalelser, har tydeligvis satt fart på prosessen. Man kan forvente en bølge av spekulasjoner og analyser når de første dokumentene blir offentliggjort. Dette er en utvikling som følges tett av både myndigheter, forskere og den brede offentligheten over hele verden. Hva disse dokumentene faktisk vil inneholde er fortsatt et mysterium, men lovnadene om «veldig interessante dokumenter» har definitivt satt forventningene høyt. Det er en historisk mulighet for å få mer informasjon om et av de mest omdiskuterte emnene i moderne tid. Denne nye åpenheten kan potensielt endre måten vi ser på vår plass i universet. Det blir spennende å se hva som dukker opp fra arkivene





