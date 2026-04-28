Trump mister støtte: Bare 34 prosent fornøyde med presidentjobben

Ny meningsmåling viser kraftig nedgang i oppslutningen til Donald Trump, drevet av krigen mot Iran og økende levekostnader. Misnøyen sprer seg også innenfor Det republikanske partiet.

En fersk meningsmåling utført av Ipsos for Reuters avslører en synkende støtte til USA s president Donald Trump . Bare 34 prosent av amerikanerne mener nå at han utfører jobben sin som president på en god måte.

Dette representerer en nedgang på to prosentpoeng sammenlignet med den forrige målingen som ble gjennomført uken før. Flere faktorer bidrar til denne nedgangen, deriblant den pågående krigen mot Iran og økende misnøye knyttet til stigende priser på varer og tjenester. Det er verdt å merke seg at majoriteten av svarene i denne målingen ble samlet inn før den alvorlige skyteepisoden under korrespondentmiddagen i Washington D.C. lørdag, hvor en Secret Service-agent ble skutt og en mann ble arrestert.

Det er foreløpig uklart hvilken effekt denne hendelsen vil ha på presidentens popularitet. Målingen ble gjennomført over en periode på fire dager, fra 23. til 27. april, og inkluderte svar fra 1269 personer. Feilmarginen er estimert til tre prosentpoeng. Da Trump tiltrådte presidentembetet, hadde han en oppslutning på 47 prosent.

Siden den gang har denne støtten gradvis blitt erodert. Spesielt bekymringsfullt for presidenten er det at kun 22 prosent av amerikanerne er fornøyde med hans håndtering av levekostnadene. En betydelig økning i bensinprisene, på nesten 40 prosent siden angrepene mot Iran startet den 28. februar, har hatt en særlig negativ innvirkning på amerikanske husholdninger som er avhengige av bil. Denne prisøkningen rammer bredt og bidrar til den generelle følelsen av økonomisk usikkerhet.

Den økonomiske situasjonen er en sentral faktor i den negative trenden for presidenten. Støtten til Trumps håndtering av krigen mot Iran er også lav, med kun 34 prosent av amerikanerne som gir ham en positiv vurdering. Selv innenfor Det republikanske partiet er det tegn til økende misnøye. Mens 78 prosent av republikanerne fortsatt står bak Trump, uttrykker hele 41 prosent av dem misnøye med hans håndtering av levekostnadene.

Denne interne kritikken skaper bekymring blant partifellene om at Republikanerne kan miste flertallet i Kongressen under mellomvalget i november. Et tap av flertallet vil i stor grad begrense presidentens evne til å gjennomføre sin politiske agenda. Den økende misnøyen, både i befolkningen generelt og innenfor hans eget parti, utgjør en betydelig utfordring for Trump. Målingen indikerer at den økonomiske situasjonen og den utenrikspolitiske situasjonen, spesielt krigen mot Iran, er de viktigste faktorene som driver ned hans oppslutning.

Det er også mulig at skyteepisoden under korrespondentmiddagen vil ha en ytterligere negativ effekt, men det er for tidlig å si noe sikkert om det





