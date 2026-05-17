Trump: NFL svikter fansen med høye abonnementsavgifter for NFL-sendinger

I en tv-intervju med Full Measure, Donald Trump מותrt idrettslagets økende abonnementskostnader for NFL-sendinger som en skandale for TV-seerne. Han mener at det er for høye kostnader for fans som må betale nesten 1000 dollar per sesong for å se sitt favorittlag.

Den amerikanske presidenten, Donald Trump, har uttalt seg til Full Measure om at NFL s beslutning om å selge sine rettigheter til flere strømmetjenester har stor betydning for TV-seerne som nå er nødt til å betale hundrevis, eller tusenvis av dollar for å se sitt favorittlag.

NFL har solgt unna rettighetene til tre forskjellige plattformer, og disse er Netflix, Amazon Prime og YouTube. Dette har ført til kritikk fra sportsindustrien, og ligaen blir nå etterforsket for mulig konkurransebegrensende oppførsel av justisdepartementet. Trump er usikker på om myndighetene vil gripe inn, men han mener at NFL svikter fansen og at de kunne tjent litt mindre. NFL-ledelsen svarer at den nye modellen, der strømmetjenester og TV-abonnementer til NFL, er den mest supportervennlige modellen i noen sport.

De mener at fans i økende grad bruker tid på andre plattformer (strømmetjenester som Netflix), og at det er der de ønsker å være





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NFL Streaming Subscription Costs President Trump Competition Concerns User Experience

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Slår full alarmNorges Cykleforbund frykter konsekvensene etter omdiskutert Styrkeprøven-beslutning.

Read more »

Politiet fikk melding om full fyr i russebuss i EidsvollPolitiet i Eidsvoll fikk i går klokken 02.27 melding om full fyr i en russebuss. 25 personer var ombord da det begynte å brenne. Ingen ble skadet, men bussen ble totalskadet i brannen. Brannårsaken er ukjent, og politiet oppretter sak.

Read more »

Russebuss i full fyrDet brant kraftig i en russebuss på E6 i Eidsvoll i Akershus i natt.

Read more »

Full tenning: - GrisestygtFotballens nasjonaldag bød på både høy temperatur og dramatikk da Bodø/Glimt tok imot Tromsø på Aspmyra.

Read more »