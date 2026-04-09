Trump og Clooney i ny krangel: Ordkrig eskalerer etter trusler om sivilisasjonskollaps

President Donald Trump og skuespiller George Clooney er igjen i hardt vær etter en rekke uttalelser og offentlige kommentarer. Bakgrunnen er Trumps uttalelser om Iran og Hormuzstredet, som Clooney svarte på med en krigsforbrytelseskritikk. Hvite hus svarte med hard kritikk av Clooney, som igjen svarte med en henvisning til globale kriser. Krangelen, som har vart i årevis, fortsetter med nye angrep og kommentarer.

«En hel sivilisasjon vil dø i natt», skrev president Donald Trump (79) på Truth Social tidligere denne uken. Bakgrunnen for uttalelsen var at presidenten hadde gitt Iran en tidsfrist for å gjenåpne Hormuzstredet. Dette førte til en reaksjon fra skuespiller George Clooney (64). Onsdag denne uken holdt Clooney en tale for 3000 elever i Italia.

I talen hevdet han at presidenten hadde begått en krigsforbrytelse med sin trussel. Han uttalte, «Noen sier at Donald Trump er grei nok, men hvis noen sier at de vil ødelegge en sivilisasjon, så er det en krigsforbrytelse.» Talen ble holdt under et arrangement organisert av Clooney Foundation for Justice. Clooney fortsatte: «Du kan fortsatt støtte et konservativt syn, men det må finnes en grense for hva som er anstendig, og den må vi ikke krysse.» Det hvite hus svarte med en uttalelse til The Independent, hvor de kritiserte Clooney og hans skuespillerferdigheter kraftig. Kommunikasjonsdirektør Steven Cheung uttalte: «Den eneste personen som begår krigsforbrytelser er George Clooney på grunn av hans forferdelige filmer og forferdelige skuespillerferdigheter.»\Krangelen mellom Trump og Clooney har pågått i årevis. Clooney, som lenge har vært en støttespiller for Demokratene, svarte i en uttalelse til Deadline. Han sa, «Familier mister sine kjære. Barn har blitt brent til døde. Verdens økonomi balanserer på knivsegg. Dette er en tid for kraftig debatt på høyeste nivå, ikke for barnslig navnekalling.» Trump har tidligere kalt Clooney en «annenrangs filmstjerne» og «tredjeklasses skuespiller». I 2024 oppfordret Clooney president Joe Biden til å trekke seg i en kronikk i The New York Times. Kronikken hadde tittelen «Jeg elsker Joe Biden, men vi trenger en ny kandidat». Året etter var han gjest i TV-programmet «60 Minutes», hvor han forsvarte avgjørelsen. Clooney sa, «Jeg ble oppdratt til å fortelle sannheten. Jeg hadde sett presidenten på nært hold under en innsamlingsaksjon og ble overrasket.» Etter dette gikk Trump igjen ut på Truth Social, der han kalte intervjuet for en «puff piece». Trump skrev om Clooney, «Han kjempet hardt for «Sleepy Joes» gjenvalg og dumpet ham så som en hund.»\Rundt årsskiftet 2025/2026 kritiserte presidenten Clooney og kona Amal, etter at de nylig fikk fransk statsborgerskap. Trump kalte ekteparet for «to av de verste politiske spådommene gjennom tidene» og hevdet at Oscar-vinneren «ikke var en filmstjerne i det hele tatt», ifølge New York Post. Trump mente også at Clooney fikk mer oppmerksomhet for politikk enn for sine «svært få og fullstendig middelmådige filmer». Han uttalte, «Han var ikke en filmstjerne i det hele tatt, han var bare en vanlig fyr som klaget konstant over sunn fornuft i politikken. Gjør Amerika stort igjen (Make America Great Again, MAGA)!» Clooney svarte på kritikken med en kort uttalelse til Fox News: «Jeg er helt enig med den nåværende presidenten. Vi må gjøre Amerika stort igjen. Vi starter i november,» sa han. Denne utvekslingen illustrerer det langvarige og intense forholdet mellom de to, preget av hyppige offentlige kommentarer og kontroversielle uttalelser





