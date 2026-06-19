President Donald Trump har innrømmet at intensjonsavtalen med Iran ble inngått fra en posisjon av amerikansk svakhet, ikke styrke. Uten avtalen ville alternativet vært en verdensomspennende depresjon, sa Trump på sin pressekonferanse onsdag. Etter å ha hørt dette, hvorfor skulle ikke iranerne true med å innføre avgifter eller stenge Hormuzstredet igjen om 60 dager, med mindre USA forlenger forhandlingene og gir enda flere innrømmelser?

Intensjonsavtalen med Iran ble inngått fra en posisjon av amerikansk svakhet, ikke styrke. Den betydelige lettelsen i sanksjonene som Iran fikk på forhånd, og mangelen på tilsvarende iranske forpliktelser når det gjelder atomprogrammet, er et kjennetegn ved president Donald Trump s stil.

Uten avtalen ville alternativet vært en verdensomspennende depresjon, sa Trump på sin pressekonferanse onsdag. Etter å ha hørt dette, hvorfor skulle ikke iranerne true med å innføre avgifter eller stenge Hormuzstredet igjen om 60 dager, med mindre USA forlenger forhandlingene og gir enda flere innrømmelser? Jo mer håp Trump og Vance uttrykker om at det iranske regimet skal forandre seg, desto mer desperate fremstår de.

Israel må respektere fredsprosessen, forlanger USAs visepresident JD Vance og retter en kraftig advarsel til Israel og kritikerne av Iran-avtalen. Sør-Afrika kan være farlig for afrikanske migranter. Utenlandske arbeidere blir jevnlig gjort til syndebukker for å ‘ta jobbene’ og får skylden for påstått kriminell aktivitet. Landet ville hatt større nytte av å holde fast ved sine panafrikanske prinsipper.

En bosnier har i 23 år oppholdt seg i Tyskland til tross for at han er pålagt å forlate landet. På det meste mottok han 7.250 euro fra staten hver måned. Ingen realistisk jobb ville gitt ham en slik topplønn. Hvilken verden lever vi i?

Problemet i Sverige er at ingen ledende sosialdemokrat har våget å forklare hvorfor nye bedrifter er så viktige, og hvor mye godt de har gjort for landet. Denne kanskje bevisste mangelen på pedagogikk er fortsatt en alvorlig trussel mot svensk økonomi. Å torpedere Fable 5 vil svekke Anthropic til fordel for konkurrenter som OpenAI og Amazon, skriver The Wall Street Journal





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