Trump og Iran: En krigsplan som ble avvist – og så ikke

Dokumenter viser at Trump vurderte å angripe Iran, til tross for advarsler fra rådgivere. Spenningene med Nato ble også tydelige.

De fire målene skal ha vært: Å drepe ayatollaen, å ødelegge Iran s militær e kapasitet, å utløse folkelig opprør og å gjennomføre regimeskifte. De to første ble vurdert som oppnåelige – de to siste som løsrevet fra virkeligheten. Da Trump kom inn i rommet, la CIA-direktør Ratcliffe fram konklusjonene for presidenten. Han skal ha brukt ett ord: absurd. BARNEARRANGEMENT: Under den årlige påskeegg-rullingen, hvor tusenvis av barn var til stede, talte Trump om krigen i Iran .

Utenriksminister Marco Rubio skal ha fulgt opp: In other words, it's bullshit. General Dan Caine skal ha vært like direkte: Dette er standard israelsk framgangsmåte. De overselger, og planene er ikke alltid gjennomtenkte. Trump skal ha avfeid regimeskifte som deres problem, uten at det var klart hvem han mente. Ifølge New York Times var han uansett mest opptatt av de to første målene: å drepe ayatollaen og å ødelegge det iranske militæret. Dette til tross for at general Caine gjentatte ganger ha advart om tomme våpenlagre, risikoen ved Hormuzstredet og uforutsigbare konsekvenser. For Trump skal Iran ha vært en helt spesiell fiende – og nå hadde han sjansen til å bli den første presidenten på 47 år til å felle regimet. Visepresident JD Vance var ifølge New York Times den som bekymret seg mest i Trumps indre sirkel – og den som gjorde mest for å stoppe krigen. Han skal blant annet ha fryktet splittelse av Trumps koalisjon og et økonomisk ragnarok hvis Iran stengte Hormuzstredet. I slutten av februar skal ny etterretning ha gitt dem et sjeldent vindu: ayatollaen var åpen for luftangrep. Samtidig meldte Trumps forhandlere fra Genève at de ikke kom videre i forhandlinger med Iran. Den 26. februar skal Trump ha innkalt til et siste møte i Situation Room, der han gikk rundt bordet og ba alle si sin mening. Én etter én skal de ha overlatt avgjørelsen til presidenten, ifølge New York Times. Trump skal ha konkludert: Jeg tror vi trenger å gjøre det. Da det ble klart at presidenten hadde bestemt seg, skal også Vance ha kapitulert: Du vet at jeg mener dette er en dårlig idé – men hvis du vil gjøre det, støtter jeg deg. IRAN: Donald Trump truer med å utslette en hel sivilisasjon skulle Iran ikke gå med på å åpne Hormuzstredet. Kommentator Marie Simonsen synes Trumps retorikk er skremmende. Dagen etter, den 27. februar, om bord på Air Force One skal Trump ha sendt ordren: Operation Epic Fury is approved. No aborts. Good luck. USA-ekspert Hilmar Mjelde, svarer dette: Hva sier det om Trumps psykologi og tro på seg selv at han til tross for kraftige advarsler fra både hans egne og uavhengige eksperter likevel gjennomfører noe så krevende som en krig mot Iran? Han stoler mye mer på egen vurdering enn i sin første presidentperiode. Han har tidligere trosset spådommer og ekspertenes råd uten at dommedagsprofetiene inntraff, slik han ser der. Som han sa nylig: han gjør det han føler i beinmargen er det beste å gjøre, sier Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. Donald Trump kommer med en ny melding etter møtet med Nato-sjef Mark Rutte. UROLIG TID: USAs President Donald Trump møtte med Nato-sjef Mark Rutte natt til torsdag - ett døgn etter at USA inngikk en to ukers våpenhvile med Iran. Natos generalsekretær Mark Rutte møtte USAs president Donald Trump i Washington. Rutte uttrykte forståelse for Trumps skuffelse over manglende Nato-støtte i krigen mot Iran. Trump kritiserte Nato på Truth Social for ikke å være til stede når USA trengte dem. Rutte understreket at mange europeiske land støttet USA på andre måter enn militær deltakelse. Natos generalsekretær Mark Rutte møtte med USAs president Donald Trump i Washington natt til torsdag. Etter møtet sa Rutte blant annet at han forstår Trumps skuffelse over at flere Nato-land ikke støttet USA og Israel i krigen mot Iran slik presidenten ønsket. Kort tid seinere var Trump ute på Truth Social. Der skrev han blant annet at Nato ikke var der da USA trengte dem. - Nato var ikke der da vi trengte dem, og de kommer ikke til å være der neste gang heller. Husk Grønland - den store, dårlig styrte isklumpen, heter det i meldingen. Etter møtet med Trump i Washington, og før presidenten postet på Truth Social, beskrev Rutte samtalen som ærlig og åpen mellom to gode venner. Jake Tapper at han forsto presidentens skuffelse, men at han påpekte overfor Trump at mange europeiske nasjoner hjalp til på andre måter enn å delta i krigføringen i Iran. VÅPENHVILE: Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, møtte pressen kort tid etter at USA og Iran har blitt enige om en våpenhvile. Det er en kompleks situasjon som krever en grundig forståelse av flere faktorer. Trumps tilnærming til Iran, hans forhold til sine rådgivere, og NATOs respons på konflikten er avgjørende for å forstå den nåværende dynamikken. For å forstå hendelsesforløpet, er det nødvendig å se på de ulike målene som ble satt for å håndtere Iran. Disse målene inkluderte å drepe ayatollaen, ødelegge Irans militære kapasitet, utløse folkelig opprør og gjennomføre regimeskifte. Av disse målene ble de to første ansett som realistiske, mens de to siste ble sett på som uoppnåelige. I møter med rådgivere og i offentlige uttalelser, demonstrerte Trump en vilje til å ignorere advarsler og ekspertråd. Denne holdningen kommer frem i hans beslutning om å gjennomføre en krig mot Iran, til tross for bekymringer fra både interne og eksterne eksperter. En viktig del av historien er hvordan Trumps indre krets reagerte på disse planene. Visepresident JD Vance skal ha vært en sterk motstander av krigen, bekymret for splittelse av Trumps koalisjon og økonomiske konsekvenser. Trumps møte med NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington og påfølgende uttalelser på Truth Social, illustrerer spenningene mellom USA og dets allierte i Nato. Rutte uttrykte forståelse for Trumps frustrasjon over manglende støtte fra andre Nato-land, mens Trump kritiserte alliansen for ikke å være til stede når USA trengte dem. Dette viser et komplekst bilde av internasjonale relasjoner og de utfordringene som oppstår når interessene til forskjellige nasjoner kolliderer





