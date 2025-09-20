Trump og kampen om det amerikanske demokratiet

En analyse av hvordan Donald Trump undergraver amerikanske institusjoner, pressen, og USAs posisjon i verden.

Lytt til saken. Avgrunnen mellom tilhengere og motstandere av Trump blir dypere for hver dag som går. På begge sider av det politiske spekteret mener mange at den andre parten aktivt forsøker å ødelegge landet sitt. Det er en følelse av at det handler om selve USA s eksistens, og i et slikt klima kan alt skje. Donald Trump er i ferd med å rive fra hverandre det amerikanske demokratiet.

Han demonterer institusjoner, sparker dem han ikke liker, og krever full lojalitet, også fra de som burde ha en uavhengig rolle, som for eksempel sentralbanken. Trump benytter seg av søksmål og trusler om søksmål for å forsøke å tvinge store medieinstitusjoner på plass. Et aktuelt eksempel er søksmålet mot New York Times, der han krever 15 milliarder dollar i erstatning. Fire av avisens journalister er også involvert i søksmålet, som i første omgang ble avvist av domstolen. Et sentralt punkt i søksmålet er at New York Times på lederplass anbefalte sine lesere å stemme på Kamala Harris, noe Trump beskriver som en «forskruet anbefaling». Tidligere har store TV-selskaper som CBS og ABC inngått forlik med Trump. For CBS handlet forliket om et intervju med Kamala Harris i magasinet «60 Minutes» som Trump ikke var fornøyd med. Nylig ble det også kjent at ABC kvittet seg med talkshow-verten Jimmy Kimmel etter hans kommentarer om den mistenkte i drapet på Charlie Kirk. Trump selv gratulerte ABC for avgjørelsen, noe som sier sitt om hans forhold til mediene. \Det er oppsiktsvekkende og deprimerende at flere medieinstitusjoner gir etter, istedenfor å stå opp mot Trump. Det verste med disse søksmålene er at de kan føre til selvsensur i mediene, og dempe journalistikk som undersøker hvordan makten utøves i USA. Trump har systematisk gått løs på de ulike maktsentrene i det amerikanske samfunnet. Han undergraver den frie pressen, overkjører Kongressen, endrer bevilgninger og legger ned institusjoner som Kongressen har opprettet. Selv om mange lavere domstoler har tatt avgjørelser som strider mot Trump-administrasjonens politikk, har Høyesterett, til tross for flere Trump-utnevnte dommere, i beste fall vaklet i møte med hans handlinger. Det gjenstår å se om Høyesterett vil forsvare rettsstaten eller svikte den oppgaven de er satt til. Trump har også overprøvd delstatenes og lokalsamfunnenes selvråderett. Han har sendt soldater, eller truet med å gjøre det, til flere storbyer som Chicago, Los Angeles, Memphis og Washington D.C. Dette er enestående. Samtidig som han bygger ned amerikanske institusjoner, hjelper han også autoritære stormakter med å undergrave USAs makt i verden, og USAs rolle som leder for den frie verden.\Trump ilegger USAs nærmeste venner straffetoll, forsøker å rappe Grønland fra Danmark, og truer med å gjøre Canada, USAs nære venn, til USAs 51. delstat. Disse handlingene vitner om et totalt mangel på hensyn til USAs strategiske interesser i verdenssamfunnet. Da han la ned USAID, mistet USA tillit og troverdighet i store deler av verden. USAID hadde bidratt til å redde millioner av liv og viste verden at USA brydde seg om andre enn seg selv. Trump har også lagt ned en rekke av de organisasjonene og institusjonene som har vært viktige amerikanske bidrag i kampen mot undertrykking og diktatur. Han har trukket USA ut av store internasjonale avtaler, som Paris-avtalen om klima. Disse handlingene skader USAs posisjon i verdenssamfunnet. Trump har kuttet i det meste av det vi omtaler som «soft power», men dette skader også andre land, fordi bare supermakten USA har hatt kraft til å forvalte en slik rolle





