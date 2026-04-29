Trump og Putin diskuterte Ukraina, Iran og våpenhvile i lang telefonsamtale

En over en og en halv time lang telefonsamtale mellom Donald Trump og Vladimir Putin fant sted i går kveld. Samtalen omhandlet Ukraina, Irans atomprogram og muligheter for økonomisk samarbeid. Putin foreslo en våpenhvile i Ukraina i forbindelse med 9. mai.

En omfattende telefonsamtale mellom tidligere president Donald Trump og Russland s president Vladimir Putin fant sted i går kveld, og varte i over en og en halv time.

Samtalen, som fant sted den 29. april 2026, omhandlet en rekke globale spørsmål, inkludert situasjonen i Ukraina, Irans atomprogram og potensielle muligheter for økonomisk samarbeid. Trump beskrev samtalen som svært positiv og uttrykte optimisme om muligheten for å finne løsninger på vanskelige utfordringer. Han indikerte at en avtale for å løse konflikten i Ukraina kan være nær, og at Putin ser ut til å være enig i at en våpenhvile kan gi forhandlinger en sjanse.

Trump fokuserte spesielt på Irans rolle i den globale sikkerheten. Han fortalte Putin at han var interessert i å involvere Iran i anrikningsprosesser, men understreket at han ville foretrekke at Iran fokuserte på å bidra til å avslutte krigen i Ukraina. Dette antyder en potensiell endring i Trumps tilnærming til Iran, hvor han tidligere har vært kritisk til landets atomprogram.

Samtidig la Putin frem ideer for en løsning på konflikten rundt Irans atomprogram, noe som indikerer en vilje til å engasjere seg i diplomatiske forsøk på å løse denne utfordringen. Diskusjonen om økonomisk og energirelatert samarbeid antyder også en interesse for å gjenoppbygge bilaterale bånd mellom USA og Russland, til tross for pågående geopolitiske spenninger.

Kreml-rådgiver Jurij Usjakov bekreftet at Putin vurderer Trumps beslutning om å vurdere en våpenhvile som en konstruktiv handling, og at den kan bidra til å stabilisere regionen. Usjakov fremhevet også at selv en midlertidig våpenhvile vil redusere tap av menneskeliv, noe som er av største betydning. Putin foreslo ifølge Usjakov en midlertidig våpenhvile i Ukraina i forbindelse med markeringen av slutten på andre verdenskrig den 9. mai i Moskva.

Denne markeringen er imidlertid nedskalert i år på grunn av sikkerhetshensyn og den pågående konflikten. Forslaget om en våpenhvile kan sees som et forsøk på å skape et momentum for fredsforhandlinger, men det er uklart om Ukraina vil akseptere et slikt tilbud. Trump uttrykte bekymring over det høye antallet dødsfall i konflikten og beskrev situasjonen som absurd. Han understreket viktigheten av å finne en rask løsning for å stoppe blodsutgytelsen.

Samtalen mellom de to lederne fant sted på et kritisk tidspunkt, med økende internasjonalt press for å finne en løsning på konflikten i Ukraina og bekymringer over Irans atomprogram. Resultatet av denne samtalen kan ha betydelige implikasjoner for den globale sikkerheten og den fremtidige utviklingen av internasjonale relasjoner.

Det er viktig å merke seg at detaljene rundt samtalen er basert på uttalelser fra både Trump og Kreml, og at det kan være ulike tolkninger av hva som faktisk ble diskutert og avtalt. Ytterligere samtaler og diplomatiske initiativer vil være nødvendige for å oversette disse diskusjonene til konkrete handlinger og en varig fred





Aftenposten

