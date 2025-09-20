Trump og Truslene mot Amerikansk Demokrati

Analysen undersøker Donald Trumps handlinger og deres innvirkning på amerikansk demokrati, inkludert angrep på institusjoner, bruk av rettsvesenet og utenrikspolitiske konsekvenser.

Lytt til saken. Avgrunnen mellom tilhengere og motstandere av Trump blir dypere for hver dag. Tillhengerne på begge sider mener at den andre parten forsøker å ødelegge landet deres. Hos begge parter har mange lenge sett det som en kamp om selve USAs eksistens. I et slikt klima kan alt skje. Trump ser ut til å rive fra hverandre det amerikanske demokratiet. Han demonterer institusjoner, og kvitter seg med dem han ikke liker. Han krever full lojalitet, også fra dem som skal ha en uavhengig rolle.

Som sentralbanken. Han har inngått forlik og forsøker å tvinge store medieinstitusjoner på plass ved å true dem med søksmål. Nå sist New York Times, som han har saksøkt for 15 milliarder dollar for ærekrenkelser. Fire av avisens reportere er også omfattet av søksmålet, som i første omgang er avvist av dommeren – i harde ordelag. Trump har fått en frist for å levere inn en ny versjon. Et av punktene i søksmålet er at New York Times på lederplass anbefalte sine lesere å stemme på Kamala Harris, noe som beskrives som en forskrudd anbefaling i Trumps anklage mot avisen. Tidligere har store TV-selskaper som CBS og ABC inngått forlik med Trump for flere millioner dollar. For CBS sin del handlet forliket om at magasinet “60 Minutes” under valgkampen hadde redigert et intervju med Kamala Harris på en måte Trump ikke likte. Denne uken ble det også kjent at ABC tar av talkshow-verten Jimmy Kimmel, etter hans kommentarer om den mistenkte i drapet på Charlie Kirk. Trump selv gratulerte ABC for avgjørelsen, noe som sier sitt. At flere medieinstitusjoner gir etter, i stedet for å stå opp mot Trump, er oppsiktsvekkende og deprimerende. Det verste med disse søksmålene er at de kan føre til selvsensur i mediene, og bidra til å dempe journalistikk som undersøker hvordan makten ter seg i USA. Hvordan presidenten og hans folk forvalter den makten de er gitt, og den makten de har tiltatt seg. Trolig langt mer makt enn de har rett til. Trump har systematisk gått løs på de ulike maktsentrene i det amerikanske samfunnet. Han gjør alt han kan for å undergrave den frie pressen. Han har overkjørt Kongressen, endret bevilgninger den har vedtatt, og lagt ned institusjoner den har opprettet. Mange lavere domstoler har i en mengde saker tatt avgjørelser som strider mot Trump-administrasjonens politikk. Men den øverste domstolen, Høyesterett, har så langt i beste fall vaklet i møte med Trump. Flere av dommerne her ble utnevnt av Trump i hans forrige periode. Det gjenstår å se om de står opp for rettsstaten, eller om de svikter den oppgaven de er satt til.\Trump har også overprøvd delstatenes og lokalsamfunnenes selvråderett. Han har sendt soldater, eller truet med å gjøre det, til flere storbyer, som Chicago, Los Angeles, Memphis og Washington, D.C. Det er uhørt. Samtidig som han bygger ned amerikanske institusjoner, hjelper han også autoritære stormakter med å undergrave USAs makt i verden. USAs rolle som leder for den frie verden. Han ilegger USAs nærmeste venner straffetoll, prøver å rappe Grønland fra Danmark, truer med å gjøre nabolandet Canada, USAs kanskje aller nærmeste venn, til USAs 51. delstat. Venner blir fiender, fiender blir venner. Hvis det er mulig å finne en fellesnevner i alt dette, så er det at han gir fullstendig blaffen i det som har vært ansett som USAs strategiske interesser i verdenssamfunnet. Da han la ned USAs bistandsorganisasjon USAID, mistet USA både tillit og troverdighet i store deler av verden, der amerikansk bistand hadde reddet millioner av liv. Og som samtidig hadde vist verden at USA brydde seg om andre enn seg selv. Trump har lagt ned en rekke av de organisasjonene og institusjonene som har vært viktige amerikanske bidrag i kampen mot undertrykking og diktatur. Og han har trukket USA ut av store internasjonale avtaler, som for eksempel Paris-avtalen om klima. Alt dette skader USAs posisjon i verdenssamfunnet. Trump har kuttet i det meste av det vi omtaler som “Soft power” – myk makt. Men det skader også oss andre, nettopp fordi det bare har vært supermakten USA som har hatt kraft til å forvalte en slik rolle. Trump ser ut til å være mer interessert i personlig makt og hevn enn å ivareta USAs interesser på lang sikt. Hans handlinger har skapt splittelse og usikkerhet både i USA og internasjonalt, og det er viktig å følge utviklingen nøye for å forstå de langsiktige konsekvensene.\Denne perioden i amerikansk politikk er preget av dyp polarisering og en grunnleggende kamp om nasjonens identitet og fremtid. Trump ser ut til å utnytte disse splittelsene for å befeste sin makt og svekke institusjonene som skal holde ham i sjakk. Dette inkluderer angrep på pressen, rettsvesenet og Kongressen, samt en systematisk undergraving av normer og verdier som har vært fundamentale for det amerikanske demokratiet i generasjoner. I tillegg til innenrikspolitiske utfordringer, har Trumps utenrikspolitikk bidratt til å svekke USAs posisjon på verdensscenen. Ved å vende ryggen til internasjonale avtaler, allianser og organisasjoner, har han åpnet døren for andre aktører, som Russland og Kina, til å fylle vakuumet. Dette har ført til økt geopolitisk ustabilitet og en utfordring av USAs globale lederskap. Fremtiden til USA avhenger av hvordan landet håndterer disse utfordringene. Det er avgjørende at borgerne er informerte, engasjerte og villige til å forsvare sine demokratiske institusjoner og verdier. Samtidig er det viktig å se etter løsninger som kan bygge bro over splittelsene og skape en mer inkluderende og bærekraftig fremtid for alle amerikanere





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Donald Trump Amerikansk Demokrati Politisk Polarisering Usas Utenrikspolitikk Medieangrep

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump og kong Charles roste hverandreIngen amerikansk president har gjennomført to statsbesøk i Storbritannia før.

Les mer »

Trump og kong Charles roste hverandreIngen amerikansk president har gjennomført to statsbesøk i Storbritannia før.

Les mer »

Trump og kong Charles roste hverandreIngen amerikansk president har gjennomført to statsbesøk i Storbritannia før.

Les mer »

Trump's angrep på media og demokratiDonald Trump intensiverer angrepene på medieinstitusjoner, og anklages for å undergrave det amerikanske demokratiet gjennom rettssøksmål og krav om lojalitet.

Les mer »

TikTok: Trump og Xi Jinping diskuterer salg av amerikansk delUSAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping diskuterte TikToks fremtid på fredag. Kina er villig til å selge den amerikanske delen av TikTok til USA-selskaper, men ønsker fortsatt kontroll over innholdet og algoritmene. Oracle, Silver Lake og Andreessen Horowitz er potensielle kjøpere.

Les mer »

Trump utfordrer amerikansk demokrati: Søksmål, selvsensur og endringer i maktbalansenDonald Trump fortsetter å utfordre det amerikanske demokratiet. Han søker å svekke medieinstitusjoner gjennom søksmål, underminere rettsstaten og endre USAs rolle i verden. Artikkelen belyser Trumps handlinger og konsekvensene for USA og global stabilitet.

Les mer »