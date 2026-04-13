Trump og USA-valget: Mulighetsrommet for utsettelse?

Verdal innrømmer at hun gikk inn i programmet uten noen særlig strategi eller forberedelser, og at hun ble overrasket over hvordan hun selv håndterte spillet. Hun beskriver det som emosjonelt utmattende, og at hun ble utslitt fordi hodet hennes konstant jobbet med å analysere: «Hvem er det som spiller?», «Hvordan er det dette foregår?», «Hvem er det som snakker sammen der?». Hun slet med å sove, da hun prøvde å finne et mønster i alt, og følte seg helt «gæren».

Hun beskriver det som slitsomt, men gøy slitsomt. Videre forteller hun at hun ikke trodde det skulle være så gøy, eller at hun skulle bli så godt kjent med folk, og at hun så for seg en mye kaldere stemning. Hun ble overrasket over hvor «spillete» hun var og understreker at hun hele tiden klarte å skille mellom spill og virkelighet, noe som gjorde det lettere å håndtere konfliktene underveis. For henne var det som å være barn og få lov til å leke, en mulighet hun følte seg heldig som fikk. Samtidig med dette, setter eksperter søkelyset på en potensiell problemstilling i USA. Eirik Bergesen, TV 2s USA-ekspert, setter problemstillingen på spissen nå når Iran-krigen er inne i sin sjette uke, om hvor vidt tidligere president Donald Trump kan foreslå å utsette eller nekte valg i USA mens landet er i krig. Historisk sett har USA aldri utsatt et presidentvalg, selv ikke under den amerikanske borgerkrigen i 1864, til tross for rådgiveres påskudd om logistiske utfordringer. Dette kommer opp i sammenheng med uttalelser fra Trump selv, som har uttrykt en viss misunnelse over Ukrainas avgjørelse om å utsette valg under krigen med Russland. Han har også tidligere kommet med utspill om å «avlyse» valg. I november i år skal alle de 435 setene i Representantenes hus, og 33 av de 100 setene i USAs senat på valg i USA, bedre kjent som mellomvalget. Republikanerne er i flertall i Kongressen i dag, så det å miste flertallet vil gi demokratene mer makt til å bremse Trumps politikk. Bergesen spekulerer i om Trump kan bruke Zelenskyjs avgjørelse som et argument for å utsette valget, med henvisning til en potensiell stor krig i Midtøsten. USA-eksperten Hilmar Mjelde avviser imidlertid kategorisk at Trump har noen som helst mulighet til å utsette valget. Han forklarer at valg i USA er styrt av Grunnloven, Kongressen og delstatene, og at presidenten ikke har noen innflytelse over prosessen. Dette understreker at media ikke bør spekulere i uansvarlige scenarier, da det er en klar konstitusjonell ramme for gjennomføringen av valg i USA. Pressetalskvinne i Det Hvite Hus, Karoline Leavitt, kommenterte også at Trumps utspill om å avlyse valget var tull og sarkastisk





