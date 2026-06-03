Trump og Zelenskyj bekrefter deltakelse på Nato-toppmøtet i Ankara

USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bekreftet at de vil delta på Nato-toppmøtet i Ankara i juli. Toppmøtet blir sett på som et av de viktigste i alliansens historie, med fokus på Ukraina, luftvern og sikkerhetsgarantier.

USAs president Donald Trump har bekreftet at han vil delta på Nato -toppmøtet i Ankara i juli. Toppmøtet, som finner sted 7. og 8. juli, blir sett på som et av de viktigste i alliansens historie.

USAs utenriksminister Marco Rubio uttalte onsdag at dette trolig er det viktigste Nato-møtet noensinne, og understreket at flere avgjørende spørsmål må løses. Blant annet er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj invitert, og han har bekreftet sin deltakelse etter en telefonsamtale med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag. Zelenskyj takket Norge for å være klare til å bidra med luftvern, og understreket at ballistiske raketter er Russlands siste gjenværende argument i krigen.

Han sa at det ble levert luftvern til Ukraina gjennom PURL-initiativet i mai, og at flere leveranser kommer i juni. Samtalen med Støre handlet også om behovet for sterke, langsiktige finansielle sikkerhetsgarantier, som vil bli tema både på Nato-møtet og det kommende G7-møtet. Støre kondolerte de 23 som ble drept i et kraftig russisk angrep dagen før, der ytterligere 151 personer ble såret. Toppmøtet i Ankara samler ledere fra hele forsvarsalliansen.

Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. I tillegg til diskusjoner om Ukraina, vil alliansen også ta opp andre sikkerhetsutfordringer, som behovet for økt luftvern og langsiktig støtte. Zelenskyj understreket at luftvern blir et sentralt tema både på Nato-møtet og G7-møtet senere i måneden. Møtet i Ankara markerer et viktig skritt for alliansens videre strategi i lys av den pågående krigen i Europa





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